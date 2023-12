El Gobierno ultima los detalles de la ley ómnibus y su presentación es "inminente"

Foto archivo.

La "política social" del Gobierno

El pedido a los gobernadores: "Responsabilidad fiscal"

"No vamos a hacer nada que atente contra el bienestar de nadie" Manuel Adorni

La situación en Bahía Blanca

Gobierno envió Gendarmería, Policía Federal y Fuerzas Armadas a Bahía Blanca VER VIDEO

El Gobierno nacional "ultima los detalles" para dar a conocer en forma "inminente" la ley ómnibus que incluye distintas reformas y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado para esta semana, y queAsí lo anunció este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada.Sobre el "DNU y ley ómnibus, estamos ultimando los detalles", señaló Adorni. Y añadió que "es un tema muy complejo no solo desde la propia redacción sino que"Será en lo inminente, no puedo definir cuándo, pero aseguro que es en lo inminente", dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.De esa forma, el vocero presidencialdel presidente Javier Milei y que, en la visión oficial, no necesitan pasar por el Congreso.El otro tema que considera el Gabinete es el posible envío de una ley "ómnibus" con varios proyectos que sí necesitan aprobación legislativa.Adorni anunció además que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hará hoy a las 15 anuncios sobre la "política social" del Gobierno.Se referirá a la "política social de este Gobierno, en línea con lo ya establecido en el primer discurso" de Javier Milei como presidente sobre "no cortar la calle y que nadie que no necesita recibir un beneficio del Estado salga beneficiado de una política social donde, muchas veces, los intermediarios se quedan con beneficios que no le corresponden", aseguró. Petovello participó junto a otros funcionarios de la reunión de gabinete que Milei encabezó desde las 8.30 en la Casa Rosada, la sexta desde que el mandatario asumió el cargo, el 10 de diciembre.El vocero presidencial apeló a la "responsabilidad fiscal" de los gobernadores,, y les pidió que adopten la postura del gobierno nacional de "no gastar más de lo que se tiene".En su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, Adorni reiteró el propósito oficial de "tener acciones" para que la ley de Movilidad "no siga dañando el bolsillo de los jubilados", además de advertir que, si no se suspende su implementación, los pasivos "están condenados a perder el 40% de su poder adquisitivo en el próximo trimestre".Por otra parte, al preguntársele sobre la continuidad o no de las obras de Reversión del Gasoducto Norte, sostuvo quepero que "todo lo que sea urgente y necesario y esté en marcha, por supuesto va a seguir su curso"."No vamos a hacer nada que atente contra el bienestar de nadie", señaló, sin precisar en cuál de las dos condiciones se considera a la obra en cuestión.Ante la posibilidad de que algunos gobernadores recurran a la emisión de cuasimonedas si desde el Gobierno nacional no se las asiste con transferencias discrecionales, Adorni manifestó que "las provincias tienen el derecho a actuar como mejor les parezca", aunque remarcó que desde la Nación se les hace "un llamado a tener responsabilidad fiscal"."Tenemos que entender de una buena vez que los argentinos no podemos gastar más de lo que nos ingresa, el déficit cero es uno de nuestros grandes nortes, tenemos que finalmente poner la caja en orden", enfatizó,En ese sentido, aseguró que "financiar déficits significa generar inflación o endeudarnos hasta colapsar" y recordó que "ambas alternativas han causado daño a los argentinos"."No hay razón para que los gobiernos provinciales tengan una postura diferente a algo que es tan razonable como la de no gastar más de lo que se tiene", puntualizó, paray a que se atienda a que el déficit es "la esencia del verdadero drama de la Argentina".Respecto a la ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni no especificó si será modificada mediante una ley o decreto de necesidad y urgencia "ómnibus", pero aseveró queAl respecto, reiteró expresiones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien en declaraciones al canal de cable La Nación+ dijo que los jubilados "están condenados a perder el 40% de su poder adquisitivo en el próximo trimestre". "Esa fórmula es muy mala. El gobierno no está especulando, está protegiéndolos", sostuvo Caputo.El Gobierno nacional dispuso este lunes elpara asistir a Bahía Blanca, tras los destrozos que ocasionó el temporal el fin de semana último, en el que murieron 13 personas.Así lo anunció el vocero presidencial, quien detalló que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), con el "objetivo de garantizar el abastecimiento energético, está enviandoEn su habitual conferencia de prensa diaria, el funcionario consignó además quepara "abastecer generadores que requieran combustible adicional", además de que se contempla la "posibilidad de importar combustible de Brasil en virtud de poder abastecer los generadores que requieran energía", y reiteró que el "trabajo operativo" de la asistencia quedará en manos del Gobierno provincial y los municipios de la región.Al iniciar el encuentro con los periodistas, Adorni envió las "condolencias a los familiares de las personas fallecidas en la tragedia en buena parte del país concentrada en la ciudad de Bahía Blanca, las 13 personas fallecidas allí, y una persona que ha fallecido en Moreno".Al respecto, recordó que el presidente Javier Milei concurrió este domingo a Bahía Blanca en compañía del ministro de Defensa, Luis Petri, y el de Interior, Guillermo Francos; y de Capital Humano, Sandra Pettovello , para "interiorizarse de los trabajos realizado y por supuesto toma contacto de primera mano del estado de situación".El vocero sostuvo que el "trabajo operativo seguirá en manos del Gobierno provincial y los diferentes municipios" y agregó que si bien "no se recibió pedido de ayuda financiera" por parte de la ciudad de Bahía Blanca, en caso de que se "requiera asistencia "específica" serán "analizadas individualmente" por el Gobierno nacional.