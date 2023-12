Aprobaron un financiamiento puente de la CAF de US$ 960 millones para pagarle al FMI

El Gobierno aprobó el modelo de contrato de préstamo contingente de liquidez que celebrará con el(CAF, ex Corporación Andina de Fomento) por US$ 960 millones, para cubrir el pago de servicio de deuda con el(FMI).El modelo de contrato del préstamo puente se dispuso mediante el, publicado en el, y está "y garantizar un acceso competitivo al endeudamiento internacional", se destaca en el primer artículo de la norma.en el que indicó que "la operación servirá de financiamiento puente para que Argentina pueda continuar con la implementación del Acuerdo de Facilidades Extendidas pactado con el FMI en beneficio de sus políticas fiscales, monetarias y cambiarias, así como en favor de la diversificación y ejecución de la estrategia de deuda pública".El mismo día, a través de un posteo en X, l a Oficina del presidente Javier Milei celebró el préstamo y lo catalogó como "el primer gran logro" En paralelo, también mediante la red social X, el Fondo acompañó la decisión:, aseguró., de acuerdo con el calendario vigente en el acuerdo.En ese marco,El préstamo fue negociado días atrás por el ministro de Economía,, y las autoridades del organismo regional, su presidente, Sergio Díaz Granados, y su vice, Christian Asinelli.El pago que el país realizará en los próximos días es el último previsto para este año y ya de cara al 2024, entre el 9 de enero y el 1 de febrero hay vencimientos por más de US$ 2.800 millones, y luego el cronograma se libera hasta el 9 de abril.