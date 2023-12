Bullrich pidió "volver a la normalidad" y no manifestarse el 20 de diciembre

Foto: Pepe Mateos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este domingo por la noche que se busca "volver a la normalidad" y que "la gente no explote de bronca cuando cortan las calles", tras anunciar un protocolo para que haya libre circulación frente a piquetes o bloqueos.Asimismo, de cara a las movilizaciones anunciadas para el 20 de diciembre, aconsejó queEn una entrevista televisiva para La Nación, BEn una conferencia de prensa brindada el jueves pasado, la ministra advirtió que "si se toma la calle va a haber consecuencias", al presentar "un protocolo para el mantenimiento del orden público" que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.añadió este domingo y advirtió que "el que quiera protestar pide permiso, hay plazas, lugares abiertos, pero el piquete, el corte, la obstrucción, la pérdida económica, social, de tiempo, de estrés de las personas, se termina".Al respecto, aseguró que "esto es a favor de tener una sociedad que pueda tener previsibilidad en su vida"."Así como el Presidente (Javier Milei) está obsesionado con que la inflación en Argentina no explote, nosotros queremos que no explote la gente de bronca cuando cortan las calles", expresó la ministra de Seguridad, quien señaló que "lo que se plantea es ordenar la economía, ordenar la calle, ordenar la convivencia entre los argentinos y con eso vivir en un país normal".Respecto de la movilización anunciada por organizaciones de izquierda para este miércoles en el Congreso a Plaza de Mayo, en un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, Bullrich consideró que "es un operativo importante"."No queremos reprimir a nadie, que la gente se quede en su trabajo, si se la ve cortando calles va a perder el plan", advirtió la ministra.En ese sentido, reconoció:sostuvo.De acuerdo con el protocolo recientemente anunciado, "se les va a pasar la cuenta mediante la Justicia a las organizaciones por el uso de cuerpos especiales, fuerzas, camiones hidrantes o lo que se necesite", reseñó."Vamos hacer un número de cuánto sale eso y vamos a ir a la IGJ (Inspección General de Justicia) y vamos a mandar la factura para que se le devuelva al Estado", agregó.Finalmente, la titular de Seguridad recordó que mañana irá a Rosario "a comenzar la operación con el gobernador (de Santa Fe, Maximiliano) Pullaro a empezar la operación contra el narco, contra las cárceles como lugares de delito".