"Scaloni dio un examen y Messi se graduó de líder"

Lionel Scaloni, en quien pocos confiaban, logró consolidar una Selección que jugó un fútbol veloz, dinámico, vistoso y con gol / Foto: Maximiliano Luna.

Scaloni acertó en su apuesta a nuevas figuras como Enzo Fernández, Julián Álvarez, Kevin MacAllister y Molina / Foto: Maximiliano Luna.

Debo admitir antes que nadafinalmente consagrado campeón del mundo en Qatar 2022 después de ganar la Copa América y la Finalísima.Esa desconfianza fue por desconocimiento,y en algún momento dije que si Scaloni hubiera sido cirujano no me hubiera operado con él, pero ahora que conocemos su trabajo reconozco que lo iría a buscar para que me opere.Más allá de esta figura,tanto él como su cuerpo técnico, compuesto por gente que respeto mucho. Todos ellos hicieron una gran demostración junto a los jugadores en Qatar.La Seleccióny no sólo por la magia de Lionel Messi, sino por el funcionamiento colectivo. Este equipo, a diferencia del que ganó la Copa América, que cuando hacía un gol y estaba en ventaja se replegaba, siempre tuvo una postura mandante en los partidos.estuvo convencido en cada paso y exhibió una cualidad muy importante: estar siempre concentrado para pelear cada minuto ante todos rivales.Contó con figuras muy destacadas, me gustó mucho Julián Álvarez,a pesar de la merma lógica por edad en algunos aspectos como la velocidad o la dinámica.Quedó demostrada la granporque hasta ese momento no manejaba un liderazgo. Con Scaloni, pasó a ser el que manda el grupo y elegido por sus propios compañeros.Siempre está la tentación de pretender establecer quién fue mejor, si Messi o Maradona, y en lo personal, reconociendo mis limitaciones,Actualmente, con el recurso de la tecnología, hay quienes se animan a justificarlo, pero pienso que nos aprovechamos de lo que marcan los números para deslizar alguna mentirita.No pasa por saber cuántos pases dio un jugador, sino en cómo terminó esa jugada o dónde fue el pase. Para mí, el mejor fue Alfredo Di Stéfano, pero eso pasa por gustos, no por una medida tecnológica.Lo mismo en cuanto al debate sobre las diferentes Selecciones. Vi muchas y creo que el mejor equipo fue el del '86. Muchos dicen: "bueno, pero tenía a Maradona", pero Maradona era parte del equipo, parte del funcionamiento. Tuve la suerte de seguir a ese equipo de Carlos Bilardo durante su etapa de preparación para el Mundial y comprobé cómo los jugadores se convencieron de una idea y a través de esa idea pudieron conseguir el objetivo. Por eso me pareció la mejor Selección, pero en definitiva todo es muy relativo.