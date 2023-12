Riquelme votó y afirmó: "Vamos a ganar, no tengo dudas"

Rquelme se acercó a votar. /Foto: X.

, votó alrededor de las 15 acompañado por su hermano, Cristian, ante la conmoción y ovación de los socios allí presentes y, tras sufragar aseguró que "vamos a ganar, no tengo dudas".Román, candidato a presidente en la lista que lo acompaña Jorge Amor Ameal, actual titular de la entidad, sufragó en la carpa A, en la mesa 075, a la que ingresó por la entrada principal junto con su hermano Cristian "Chanchi", y salió por detrás de la misma por la platea baja, sector L, donde fue ovacionado por los socios, quienes además en sus cánticos insultaban a Mauricio Macri, candidato a vicepresidente por la lista opositora., afirmó Riquelme.Ya votaron en las elecciones de Boca más de 30 mil socios y se está cerca del récord de la entidad que fue en el sufragio anterior, en el 2019, cuando lo hicieron 37.000 asociados.La marca máxima a nivel mundial está en poder de Barcelona de España, donde en las elecciones del 2010 votaron 57 mil socios y establecieron el récord que por el momento no fue superado.A su vez, respecto del proceso electoral que tuvo varias idas y vueltas judiciales, Riquelme aseveró:Unos minutos antes, en la misma carpa, pero en la mesa 081, votaron Rolando Schiavi y Martín Palermo, quien fue también ovacionado por los socios en la calle cuando llegó a la Bombonera., fueron acompañados precisamente por el candidato a presidente de esta agrupación, Andrés Ibarra, quien sufragó en la carpa B, en el sector de vitalicios.En tanto, aún no está confirmado si votará Mauricio Macri, candidato a vice por la oposición, debido a que esta noche viajará a Arabia Saudita por el Mundial de Clubes de la FIFA.Las elecciones de Boca Juniors se desarrollan desde esta mañana en la Bombonera, donde están habilitados para votar 94.188 socios, en 288 mesas habilitadas en tres carpas especiales en el campo de juego, para las elecciones de las autoridades del club por los próximos cuatro años.