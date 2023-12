Dieron de alta a cinco de las 13 personas hospitalizadas por el derrumbe en un bar

Foto: Alejandro Santacruz

#BienDeDomingo #C5N esto fue en la Isla de Batuta en el hipódromo de palermo, heridos, dramatico lo que vivimos, Dios nos cuido pic.twitter.com/3J66JuogHW — Gaston Barragan (@giamgan94) December 17, 2023

Trece personas fueron hospitalizadas este domingo a la madrugada "con politraumatismos, traumatismos de cráneo y fracturas en tórax" luego de que volara la carpa del bar y restaurante "La Isla de Battuta" ubicada dentro del predio del Hipódromo de Palermo, pero sobre el mediodía al menos cinco habían sido dadas de alta, informaron a Télam fuentes policiales y del Gobierno porteño.El llamado de auxilio se registró a las 3.40, indicando que, restando unas 300 personas en el lugar.Tras una primera evaluación realizada por las 20 unidades del SAME, trece personas fueron trasladadas: 7 al Hospital Fernández, cinco al Rivadavia y uno al Durand, “con diagnósticos diversos como politraumatismos, traumatismos de cráneo, fracturas en tórax”.Posteriormente, se informó que los cinco pacientes del Rivadavia todos fueron dados de alta, pero no se precisó sobre los hospitalizados en los otros dos centros asistenciales.Además de las unidades del SAME, trabajaron en el lugar dos ambulancias del área protegida, personal de Bomberos, Policía y Defensa Civil.Inicialmente, había trascendido que el derrumbe había tenido lugar en la "Fiesta Bresh!" que se desarrolló a unos 900 metros lineales de allí, en GEBA, pero donde "apenas arrancó el viento, los sacaron a todos", informaron las fuentes a Télam.En Twitter los usuario se hicieron eco el momento, @LucasManuel98 escribió: "Trabajo en el hipódromo, la Bresh no es acá.. es en el GEBA, lo que se voló acá es la carpa del boliche la isla de batuta, hay muchos heridos y atrapados".Gastón Barragan @giamgan9, apuntó: "esto fue en la Isla de Batuta en el hipódromo de Palermo, heridos, dramático lo que vivimos, Dios nos cuidó".La Isla de Battuta es un bar y restaurante que funciona con reserva previa dentro del Hipódromo de Palermo con el lema "Lo que pasa en la isla queda en #Battuta", según sus redes sociales.El lugar había sido denunciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad en diciembre del año pasado porque "el Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades de baile en este predio. Aun así, funciona la Isla de Battuta. Este local tampoco cuenta con certificado de aptitud ambiental".En inmediaciones del Hipódromo de Palermo, varios árboles cayeron sobre la avenida Del Libertador al 4.000, algunos sobre autos estacionados, en la misma zona donde, a poca distancia, en el Campo de Polo, se había realizado más temprano un recital de Babasónicos, con una concurrencia multitudinaria.