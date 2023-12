Francisco lamentó la muerte de dos mujeres en parroquia en Gaza en un ataque israelí

Foto: AFP

Muertes en la Franja de Gaza

El papa Francisco deploró la muerte de dos mujeres baleadas en la noche del sábado por soldados israelíes en la única parroquia católica de la Franja de Gaza y afirmó que en ese territorio palestino hay "civiles indefensos" que son blanco de disparos y bombardeos., afirmó Francisco tras la plegaria del Ángelus.El incidente "se produjo incluso en el interior de la parroquia de la Sagrada Familia, donde no hay terroristas, sino familias, niños, personas enfermas o discapacitadas", continuó desde el Vaticano, informó la agencia de noticias AFP.El Patriarcado Latino de Jerusalén informó el sábado en un comunicado que una madre y su hija habían muerto a manos de un francotirador del Ejército israelí en el recinto que alberga la única iglesia católica de la Franja de Gaza, en la norteña Ciudad de Gaza.El Patriarcado dijo en un comunicado que en la parroquia de la Sagrada Familia de Ciudad de Gaza se refugiaron la mayoría de las familias cristianas del territorio desde el inicio de las hostilidades entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas.La nota identificó a las mujeres como "Nahida y su hija Samar" pero no dio sus edades, y dijo que fueron asesinadas mientras caminaban hacia un convento cercano a la parroquia.Otras siete personas resultaron heridas mientras trataban de protegerse de los tiros, detalló la misma fuente."Alguien dice: 'es el terrorismo, es la guerra'. Sí, es la guerra, es el terrorismo (...) recemos al Señor por la paz", insistió el Papa, que este domingo cumplió 87 años.El Patriarcado latino de Jerusalén dijo que el Ejército israelí no envió ningún tipo de advertencia antes del ataque y que el asesinato de la madre y su hija había sido "a sangre fría".En el convento se refugian 54 personas con discapacidad y anoche fue bombardeado por las fuerzas israelíes, dijo el patriarcado.Tres personas resultaron heridas por el bombardeo, que también destruyó paneles solares y depósitos de agua potable, indispensables para la población en Gaza, agregó.Por otro lado, cinco palestinos murieron baleados por soldados israelíes en una operación militar en el campamento de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania, informó el Ministerio de Salud del Gobierno autónomo palestino.Entre los fallecidos, hay dos jóvenes de 19 y 21 años, precisó el ministerio en un comunicado.La operación militar empezó en la ciudad de Tulkarem y su campo de refugiados Nur Shams, en el norte de Cisjordania, según testimonios de los residentes.El Ejército israelí informó que realizó operaciones aéreas contra "varios grupos armados que dispararon, lanzaron explosivos y pusieron a las tropas en peligro", informó la agencia de noticias AFP.Durante la operación, al menos cuatro palestinos murieron y otros resultaron heridos, según el Ejército, añadiendo que detuvo a cuatro personas y que incautó armas.El director del hospital Thabet Thabet, Amin Jader, declaró a AFP que "cinco personas llegaron heridas al hospital, una de ellas en la cabeza".Más de 18.800 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en la Franja de Gaza en una ofensiva aérea y terrestre israelí desde el 7 de octubre.La ofensiva comenzó luego de que milicianos de Hamas infiltrados en Israel desde Gaza mataran a más de 1.100 personas, en su mayoría civiles, y secuestraran a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos.