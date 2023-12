Tigre, Colón y Nueva Chicago eligen a sus autoridades

Foto: Combo X @catrigreoficial | Luis Cetraro | @nuevachicago

📆 Este domingo 17 de diciembre, luego de 13 años, llega el momento de elegir a las autoridades que conducirán el destino del Club Atlético Tigre durante los próximos tres años. Disfrutemos de una jornada democrática histórica, que representa un bien para toda la familia… pic.twitter.com/cfUu1ktxB7 — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) December 16, 2023

El domingo 17/12 se llevarán a cabo las elecciones en nuestra institución.



IMPORTANTE: SÓLO SE PODRÁ VOTAR PRESENTANDO Y EXHIBIENDO DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI). De 08 a 18 hs. en el Gimnasio Roque Otrino.



Para consultar el padrón ingresá en https://t.co/iWjgWMJxVK pic.twitter.com/Wcw24ZXMcI — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) December 15, 2023

👨🏽‍💻Para consultar tu inscripción en el padrón ingresa a la página web https://t.co/SCiHe4CpmI pic.twitter.com/eOa3ixVPoA — Nueva Chicago (@NuevaChicago) December 16, 2023

En el conjunto del norte bonaerense y tras más de una década sin listas opositoras, Tigre volverá a celebrar elecciones este domingo con un padrón de 8.828 socios habilitados, que podrán acercarse a emitir su voto en el estadio José Dellagiovana, de la localidad bonaerense de Victoria, entre las 9:00 y 18:00.Martín Suárez, actual vicepresidente primero, encabezará la lista del oficialismo que gobierna desde 2010 y competirá con Javier Ferreira, del Frente Primero Tigre.El frente opositor incluye a exfutbolistas e ídolos del club como Carlos "Chino" Luna, quien en caso de ganar asumirá el Consejo de Fútbol junto a Ezequiel "Lechuga" Maggiolo y Diego Castaño.El actual titular del "Matador", Ezequiel Melaraña, dejará la cúpula dirigencial luego de tres ciclos seguidos. Los últimos comicios en Tigre fueron en 2010 cuando ganó por amplio margen (90%) Rodrigo Molinos, que ahora integra la lista del oficialismo como vicepresidente tercero.En 2013 no hubo elecciones ya que no se presentó una lista de oposición y lo mismo sucedió en 2016 y 2019.Por primera vez en sus 118 años de historia, en una clara señal de su atomización política, el equipo de Santa Fe celebrará este domingo elecciones con seis proyectos que, sin excepción, tendrán la dura tarea de rescatar al club de la segunda división del fútbol argentino, a la que cayó hace dos semanas después de perder en un desempate con Gimnasia y Esgrima La Plata.Los comicios se desarrollarán en el gimnasio Roque Otrino entre las 8:00 y las 18:00 con un padrón de 17.000 socios habilitados, quienes deberán exhibir su DNI antes de depositar el sobre en las urnas.Gustavo Ingaramo (Tradición Sabalera), actual secretario general, encabeza la propuesta con la que el oficialismo busca suceder a José Vignatti, un histórico dirigente que cierra su ciclo con el equipo en la Primera Nacional luego de lograr en 2021 la única estrella de la institución con la Copa de la Liga.Como última medida, Vignatti presentó hace un par de semanas en la AFA un pedido para que se anule el descenso del "Sabalero" bajo el argumento que la reglamentación de los torneos cambió en pleno transcurso de la temporada. Se descuenta que la casa madre del fútbol no convalidará la protesta.Una de las listas opositoras (Compromiso Sabalero) postula a Víctor “Bicho” Godano, productor agropecuario y exjugador del club que fue el vicepresidente de Eduardo "Lalo" Vega desde 2013 hasta 2015 y que luego heredó el mando tras la renuncia de su compañero de gestión.Las otras propuestas las encarnan el abogado Ricardo Magdalena con una lista que lleva su nombre; el fotógrafo Luis Valdez (100% Raza Roja y Negra), Ricardo Luciani (Sangre de Campeones) y el abogado Gustavo Abraham (Pasión Sabalera).El actual presidente de Nueva Chicago, Hugo Bellón, buscará extender su mandato en el club de Mataderos cuando se enfrente a dos listas opositoras en las elecciones programadas este domingo en el Polideportivo, entre las 9:00 y las 18:00, con un padrón habilitado de 4.400 asociados.Podrán sufragar los socios mayores de 18 años, con cuota de noviembre paga al pasado 11 de diciembre, y que se presenten en su mesa con el DNI físico y el carnet del club.Bellón, delegado gremial de ATE Migraciones, se presenta con Santiago Correa como vicepresidente primero por la agrupación Unidad Todos x Chicago.Su actual vicepresidente, el abogado Ricardo "Pana" Sosa, se desprendió del oficialismo para ocupar ese mismo cargo en la lista de Chicago Centenario, encabezada por Alejandro Lipara.La otra propuesta para conducir al "Torito" la presentó el histórico dirigente Juan Ángel "Tito" Guerra, de 85 años, quien configuró la fórmula de Siempre Chicago junto a Pablo Olmos, hermano de Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete del expresidente Alberto Fernández y flamante Auditor General de la Nación.Guerra fue presidente de la institución de Mataderos entre 2000 y 2005.