Iván Hochman: “No me quiero atar a nada, ni al éxito ni al fracaso”

En su primera novela, Milo el protagonista, transita el deseo de mudarse de la amorosa casa de sus padres para poder tener la experiencia de vivir solo / Foto: Lara Sartor.

"Deseo un pueblo que defienda sus derechos y que podamos salir a defender y no perderlos" / Foto: Lara Sartor.

Su deseo personal para 2024: “Estoy escribiendo una serie que me gustaría que se haga" / Foto: Lara Sartor.

Es escritor, actor y director teatral, pero además Iván Hochman este 2023 fue reconocido por encarnar a Fito Páez en “El Amor después del amor”, elvisitó Télam Radio para hablar sobre su primera novela: “Por qué te vas”, publicada por Alfaguara, que se presentará este domingo a las 19 en la porteña Galería Patio del Liceo.y después lo empecé a leer solo. Ese vínculo inicial con la lectura me transformó la vida; Tenía sueños y pesadillas y me los acordaba. Empecé a escribir y hacía talleres de escritura con Iris Friedman, en el Pestalozzi que fue mi colegio primario y secundario.Hice teatro, estudié dirección de cine y unos años después entré en la carrera en la UNA y esta novela sale de ahí”.Hochman se refirió a, ahí empezamos a construir un una especie de inicio de novela. me pidieron que llevara un fragmento de algo, un texto muy cortito. Llevé dos o tres textos y me preguntaron: “¿Qué los une?”, ahí pensé que yo estaba queriendo mudarme y dije: “es la historia de un chico que se quiere ir a vivir solo y está contada a través de sus recuerdos de infancia”, rememoró el autor.,de los chicos y las chicas que te gustan cuando sos chiquito, las maestras, irse de casa, los primeros noviazgos, los miedos, los deseos y los primeros trabajos, es un mundo que viví.Por eso se va construyendo”.Al analizarexplicó que “antes leía sobre todo traducciones. Mucho Anagrama que son traducciones españolas de libros de afuera, de Italia, de Francia y de lengua inglesa y desde la carrera empecé a leer textos en su idioma original, sobre todo escritos acá en Argentina. Fue conocer un mundo nuevo. Leíamos quince novelas y quince libros de cuentos por cuatrimestre. Salí muy enriquecido. Las dos o tres primera cosas que leí fueron: “Distancia de rescate” de, que la leí en un día, no la podía soltar, me pasaron cosas físicas y fue superior a cualquier otra cosa y “La Comemadre” de, que es siniestra, oscura y sucia, me volaron la cabeza para usar una imagen de la novela de Roque, que son médicos que cortan cabezas”, aseguró.Iván Hochman se prepara para la presentación oficial de la novela “Por qué te vas” este domingo junto a Santi Barreda, Paula Morandi, Martín Arbele, Fede Pereyra y Miranda Hochman que acompañarán con lecturas en vivo, un acústico íntimo de Juli Esses y el cierre musical con la banda funk Senseishon: “Me da un poco de nervios, pero voy a estar rodeado de mis amigos de infancia. Después de los resultados del 10 de diciembre decidí cerrar así este año tan fuerte y loco, rodeado de gente que quiero, de amigos, de familia, de amor y de luz”.La serie, fue la biopic musical más vista del año que obtuvo diez Premios Cóndor, que lo tuvo como protagonista en la piel de uno de los músicos más importantes del rock nacional: “no me esperaba para nada lo que pasó, sabía que iba a estar bueno porque todos estábamos muy comprometidos, teníamos ganas y había mucho talento, pero para nada nos imaginábamos que iba a ser tan vista”.Iván afirma que else debe a que “sentían que hablábamos de su vida, no sólo de la de Fito y de la historia de un pueblo y de las cosas que le habían pasado. Los hizo recordar sus años de jóvenes cuando iban a escuchar a estas mismas bandas o iban a ensayar o cuando estaban en la calle o iban a la esquina del sol. Eso es lo que caló en la gente, porque se vio identificada”.“A mi siempre me gustó Fito, 'El amor después del amor' estaba en casa cuando yo nací ycuando salió el disco. Teníamos el disco de covers 'Moda y Pueblo' y lo escuchábamos en la ruta.Ahora a veces voy por la calle andando en bici y me encantaría ir cantando una canción de Fito y no puedo, porque si pasa uno y ve que estoy cantando una de Fito va a pensar que se me quedó pegado al personaje y que estoy loco”, bromeó.Parte de sus vivencias las plasmó en eldonde asegura se sube a las tablas para decir “Soy un actor no soy Tipo Faéz”: “la obra toma la figura de la ola y retoma la historia del artista japonés, Katsushika Hokusai, que pintó el grabado ese de la ola famosa. En relación a lo que se dice con “estar en la cresta de la ola”como sinónimo de estar en un gran momento, si yo considerara que esto es una ola, también entendería que después va a bajar y que al final solo era espuma” aunque aclaró que “me gusta la idea de río de movimiento constante con afluentes hacia otros lados. Me gusta esa imagen porque no quiero estar en una sola disciplina, me gusta hacer todo. No me quiero atar a nada ni al éxito, ni al fracaso”.Hochman se refirió a la: “desee algo que no se cumplió porque la gente eligió otra cosa y está bien. Hay que escuchar eso, pero ahora estoy un poco asustado, tengo miedo de que las medidas que se tomaron tengan una consecuencia irreversible para el país y para la gente.De eso siento que no se vuelve. Deseo un pueblo que defienda sus derechos y que podamos salir a defender y no perderlos”.Por último contó en voz alta: “Es difícil después de todo lo que está pasando pensar a nivel personal pero. Solo les voy a contar que es una adaptación de un clásico argentino, una de las mejores novelas de la literatura argentina. Se escribió en los ochenta y la escribió un autor hombre. Mi deseo es que salga y poder producirla porque es un serión”.