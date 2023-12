El Gobierno busca privatizar las empresas de trenes y "retirar al Estado de la economía"

Infraestructura ya redujo el "50% de los sectores de altos mandos"

Ferraro, afirmó que en su cartera, que abarca las áreas de Transporte, Obras Públicas y Hábitat -antes ministerios-, se generó "a través de una economía de servicios comunes una reducción del 50% de los sectores de altos mandos", al tiempo que manifestó su intención de llevar adelante una "racionalización" en el ministerio.



"En la administración central del ministerio hemos consolidado tres ministerios, Transporte, Obras Públicas y Hábitat, en uno solo, que es Infraestructura, y eso ha generado a través de una economía de servicios comunes una reducción del 50% de los sectores de altos mandos", subrayó Ferraro esta mañana en declaraciones a Radio Mitre.



En tal sentido, explicó que "a través de esto ya se empieza a reducir una cantidad de estructuras, al tiempo que hay una cantidad de planta que desde el primer día empezamos a reducir".



"Sobre 3.000, esta semana dimos de baja 130 y la intención es llegar a fin de mes con un 30% menos", proyectó el funcionario, y "a partir de eso seguiremos con los entes reguladores, que son entre 15 y 20 y en muchos casos se repiten", ahondó el ministro.



Asimismo, precisó que en su ministerio "debe haber entre empresas y gente de administración central alrededor de 60.000 o 70.000 personas", lo cual -sostuvo- "no sólo invita a una tarea seria de racionalización, porque si uno deja correr a la burocracia es un monstruo que se autoalimenta, ni un tema presupuestario".



"Para que exista esa cifra alguien tuvo que hacer resoluciones, normativas, regulaciones, pases por área y eso imposibilita la gestión", objetó.



A partir de ello, Ferraro mencionó como ejemplo la Dirección Nacional de Vialidad, que "tiene 15 gerencias generales, lo que implica una mochila grande a atravesar para ser eficiente; es decir, no sólo es un problema de costo a reducir, sino también buscar un modelo de gestión eficiente", consideró.



También mencionó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), que "pasó, desde que inició el proyecto hace unos años, de tener cientos de agentes a tener 2.000".



"Ahí estamos planteando un esquema de desafectación paulatina de acá a cuando termine la gente que está ahí; gracias a Dios ese proyecto de obra termina en junio", aseveró.



El ministro advirtió que "así es igual en todo el Estado y en todos los entes".



Por último, consultado sobre qué ocurrirá con los bienes del Estado que no se utilizarán, Ferraro dijo que se pondrán a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)



"Hay una norma que dice que si uno saca de la operación al bien, lo tiene que transferir a la Agencia y ésta tiene como objetivo venderlo", dijo, al tiempo que refirió que "hay mucho, inclusive campos".



En esta línea, manifestó que "el Estado ha crecido de una manera perversa", con lo cual "todo lo que desafectemos va a la Agencia y ésta lo tiene que vender", concluyó.