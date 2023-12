El COA celebró su gala de centenario con leyendas y figuras del deporte argentino

¡Momento mágico de la noche con la interpretación del himno nacional argentino por Abel Pintos! 💫😍🇦🇷#COA100Años pic.twitter.com/5tCqFC55bJ — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) December 16, 2023

¡Todas las estrellas juntas en los 100 años del Comité Olímpico Argentino! 🤩



🇦🇷 Los abanderados de las delegaciones nacionales en los Juegos Olímpicos y Panamericanos a lo largo de la historia. #COA100Años

Medallistas olímpicos, leyendas y figuras del deporte argentino, políticos, dirigentes, empresario, figuras del ambiente artístico y otras personalidades celebraron la gala del centenario del Comité Olímpico Argentino (COA), que se cumplirá el próximo 31 de diciembre.La extenista Gabriela Sabatini -subcampeóna en los Juegos Olímpicos Seúl '88-; la exjudoca Paula Pareto -oro en Río de Janeiro 2016- y Luciana Aymar -cuádruple medallista con Las Leonas- encabezaron el grupo de atletas distinguidos junto al tandilense Juan Martín Del Potro -bronce en Londres 2012, plata en Río 2016- y el regatista Santiago Lange, recordman argentino con siete participacipaciones olímpicas (tres medallas).La celebración se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con más de 500 invitados, entre los que estuvieron el expresidente del COA, miembro del Comité Ejecutivo del COI y flamante embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, y el actual subsecretario de Deportes, Ricardo Schlieper.El cantante y compositor Abel Pintos estuvo a cargo de la apertura de la ceremonia con la entonación del Himno Nacional Argentino."El país es entre todos, sin divisiones y todos juntos debemos pensar un proyecto. Argentina tiene que volver a ser una potencia y tenemos todo para serlo: tenemos nuestra gente, nuestros talentos, nuestra capacidad y recursos. Solo tenemos que hacerlo”, alentó Werthein.“Me tocó ser parte de los cien años del COA con doce años de trabajo que fueron para mí, quizás, uno de los mejores momentos de mi vida. En esos momentos me tocó inspirarme en todos estos atletas que me ayudaban a ver el camino y a tener una razón de ser para el COA. Ahora me tocan otras funciones, pero seguiré colaborando desde mi pequeño lugar para que Argentina siga creciendo”, se comprometió el flamante embajador.El actual presidente de la entidad, Mario Moccia, dijo: “Hoy festejamos cien años de historia en la que nuestros atletas son nuestra razón de ser. Agradezco la presencia de entrenadores, árbitros, dirigentes, autoridades internacionales, autoridades gubernamentales, patrocinadores, periodistas y dirigentes de otros países".A su turno, la vicepresidente primera del COA, Alicia Masoni de Morea, indicó: “A nivel personal tengo dos agradecimientos muy especiales. Uno es al Comité Olímpico Argentino que significó parte de mi vida, pasé muchos años, aprendí, me ayudó a crecer, a enfrentar los desafíos y a concretar los proyectos. El segundo agradecimiento es para mí mentor, tuve la suerte de tener a esa persona que creyó en mí, que reconocía mis logros y se enorgullecía de cada cosa que lograba. Esa persona fue un tremendo deportista y un excelente dirigente: mi marido Enrique Morea”.Como cierre, Moccia deseó "un hermoso 2024 para el deporte argentino, el movimiento olímpico, ODESUR, Panam Sports y toda Argentina”.