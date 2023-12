Bullrich defendió el protocolo: "El primer día va a ser difícil pero se va a hacer"

Bullrich: "Estamos decididos a hacer respetar la ley y el orden" / Foto: Eliana Obregón.

La ministra de Seguridad,, volvió a advertir este sábado que los manifestantes que se movilicen el próximo miércoles "no pueden cortar la calle" y señaló que el nuevo protocolo anunciado esta semana prevé que "el que corta la calle no cobra el plan" social.Lo único que hemos hecho con este protocolo es justamente ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle", afirmó la ministra en declaraciones a radio Mitre.Bullrich advirtió que quienes se movilicen el miércoles -en conmemoración de la protesta social del 20 y 21 de diciembre del 2001- "no pueden cortar la calle" y señaló que "el que corta la calle no cobra el plan"."El Presidente de la Nación (Javier Milei) lo dijo clarito el día de la asunción,. El que no corta va a cobrar el plan, es una situación en la que lo que se busca es orden", sostuvo.La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) indicó también quey agregó: "Las va a decidir los jueces y fiscales de acuerdo a las circunstancias".En esta misma línea, Bullrich aseguró que también estarán en infracción aquellas organizaciones que se movilicen en colectivos escolares:, explicó.Para la jornada del 20, la funcionaria explicó que las fuerzas federales a su cargo trabajarán en conjunto con las de la ciudad de Buenos Aires. "No va en contra de nadie, no es contra una persona o una organización, es avisarle a las personas que están en una situación de cobro de un plan que mientras se les dé van a tener que cumplir determinadas normas", subrayó.Ante la consulta de si se habilitaría la posibilidad de cortar un carril y dejar otro libre, Bullrich aseveró que "no cortar es no cortar" y añadió:La funcionaria explicó que desde el ministerio de Capital Humano "se van a ocupar de que las organizaciones que manejan a la gente como ganado se vaya a terminar" e insistió:"."La gente va a tomar su propia decisión. O me sacan el plan o me quedo en mi casa y sigo trabajando"; concluyó.