Boca celebrará sus elecciones en La Bombonera con Riquelme de un lado y Macri del otro

Juan Román Riquelme, en el podio de los máximos ídolos de Boca, y Mauricio Macri, mandatario del club en la época dorada en la que se codeó con los mejores del mundo, competirán este domingo en las elecciones que la entidad realizará para renovar sus autoridades, en el caso del exfutbolista como candidato a presidente, y en el del ex jefe de Estado como segundo de Andrés Ibarra, que es quien encabeza la lista.En ese contexto, Riquelme y Macri, históricamente antagónicos, librarán una batalla más este domingo de 9 a 18 en los comicios que se celebrarán en tres carpas especialmente instaladas en el campo de juego de la mismísima Bombonera, así los socios podrán sufragar y a su vez pisar el césped del mítico escenario ubicado en el barrio de La Boca.Sin protagonismo en el fútbol local y luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre pasado, en el Mundo Boca no se habla de otra cosa que no sean las elecciones, que dicho sea de paso debieron celebrarse el 3 de diciembre pasado, su fecha original, pero la oposición judicializó el tema y acusó del oficialismo de "serias irregularidades en los padrones".Ese incidente motivó la intervención de la justicia que hizo lugar al reclamo inicial cuando la causa recayó en la jueza Alejandra Abrevaya, quien suspendió los comicios en primera instancia.No obstante, la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Civil integrada por los jueces Ricardo Rosi, José Fajre y Marisa Sorini, consideraron que el fallo en primera instancia estaba mal concedido, lo revocaron y fijaron fecha de elecciones para este domingo.Sobre el final de la semana la oposición presentó una nueva cautelar, que también se tramita en el juzgado de Abrevaya, en la que solicitaron que los 13.364 socios objetados voten en mesas separadas del resto y eso fue concedido.De manera que las mesas observadas por la Jueza donde están los 13.364 socios objetados deberán votar separados y podrán ser filmados con el veedor interventor de la Inspección General de Justicia (IGJ).En lo referido al acto eleccionario, se estima que Boca batirá un nuevo récord de votos, siendo que están habilitados 94.188 socios y se espera superar largamente los 36.000 de las elecciones de 2019, cuando la fórmula Jorge Amor Ameal-Riquelme derrotó a las otras dos opciones, las listas conformadas por Christian Gribaudo-Juan Carlos Crespi y por José Beraldi-Royco Ferrari.Respecto de los candidatos a comandar los destinos del club hasta 2027, esta vez el oficialismo invirtió los roles y Román irá como líder de la lista secundado por Ameal, con un modelo de gestión opuesto al que proponen Ibarra y el expresidente de la Nación.El ídolo que genera amores y odios casi en igual proporción por su estilo personalista de conducción, ofreció como principales caballitos de batalla de su plataforma que "La Bombonera no se toca", además de promover más variedad de deportes, insistir con que "el club es de los socios" y su firme postura de no permitir nunca que la entidad que desvela a la mitad más uno de los argentinos se convierta en una una sociedad anónima.Por su parte, Andrés Ibarra, exministro de Modernización de la Nación durante la presidencia de Macri, contrapone como puntos salientes un nuevo estadio y la llegada del máximo goleador histórico del club y también ídolo Martín Palermo como DT.La dupla Ibarra-Macri propone a los socios una visión enfocada en el desarrollo a largo plazo del club bajo la premisa de ser una institución "más grande, segura y moderna", reforzar el plantel profesional con jugadores de jerarquía y eliminar de inmediato el cuestionado Consejo de Fútbol ideado por Riquelme e integrado por los exjugadores Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Raúl Alfredo Cascini y Marcelo Delgado.El punto fuerte de la oposición es la Bombonera Siglo XXI que solucionaría los inconvenientes de capacidad del estadio actual, que solo puede albergar un máximo de 53.000 hinchas.Se trata de la construcción de un nuevo estadio en los terrenos de Casa Amarilla (a 200 metros de Brandsen 805), que tendría una capacidad para 105.000 espectadores, y cuya edificación no implicaría el derrumbe de la actual Bombonera, que sería mantenida para los partidos de reserva, el fútbol femenino y para transmitir con pantalla gigante los encuentros de la primera división.Boca se apresta para participar de una de las elecciones más importantes en sus 118 años de vida, mientras los candidatos se mantienen expectantes, en el caso de Riquelme en silencio con los medios de prensa durante los últimos 10 días.Sin duda que la fuerte imagen de Román como ídolo y de Macri, el presidente que consiguió más títulos durante su ciclo de 12 años (entre 1995 y 2007), se llevan todos los halagos y rechazos, seguramente porque detrás de ellos también esta en juego la famosa "grieta" de la política nacional y el que gane trascenderá el ámbito de la pelota.Por eso esta elección es diferente a todas y tiene un interés público como ninguna en su historia, a tal punto que el flamante presidente de la Nación, Javier Milei, está en el padrón como socio activo y si quisiera hacerlo podría votar.