Con reuniones de gabinete diarias, Milei prepara medidas y convoca a los gobernadores

Diálogo con los gobernadores

Con la inflación en la agenda

Elinauguró su gestión de Gobierno con, y prepara para la semana próxima más medidas a las ya anunciadas el martes último por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyen un, un paquete de proyectos de ley que se enviarán al Congreso y una"La que viene va a ser una semana de novedades normativas y de leyes", adelantó este sábado, en diálogo con radio Mitre.A modo de evaluación, el funcionario aseveró que. Hay mucho por hacer y el ánimo tanto del Presidente como del Gabinete es redoblar el esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible".Entre las iniciativas que se conocerán la semana próxima, Ferraro adelantó que "hay de distinto tenor"."Hay un paquete que podemos titular 'de desregulación de la actividad económica' y otro paquete que tiene que ver con las reformas del Estado. En ambos casos tienden a liberar y reducir el costo del Estado y liberar de obstáculos tanto producido por el Estado como dentro de la actividad económica", aseveró el funcionario.Según fuentes oficiales, Milei realizará además la semana que viene el esperado, para tratar durante el verano los distintos proyectos de ley, que incluyen el pedido deEn una dinámica de una conferencia de prensa por día, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló el viernes que "probablemente la semana que viene" se comience a "delinear los primeros trazos de las reformas estructurales" prometidas por Milei en campaña, luego de las medidas de emergencia económica anunciadas por Caputo.También desde el, informaron a Télam queLa semana previa a la Navidad será agitada para el Gobierno de Milei: el jefe de Estado convocó a los gobernadores para el martes 19 al mediodía en la Casa Rosada; y el miércoles enfrentará su primera prueba en las calles con la movilización prevista por grupos piqueteros, que implicará la primera aplicación en la práctica del protocolo para evitar cortes, anunciado esta semana por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.Son dos jornadas sensibles para los argentinos: el 19 y 20 de diciembre se cumplen 22 años de la represión ejercida por la gestión de Fernando de la Rúa en 2001 que dejó 38 muertos y finalmente culminó con la caída de su Gobierno.Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo -en modalidad presencial y virtual- una reunión con mandatarios provinciales para definir la dinámica del encuentro del martes.Asistieron al Salón de los Escudos de Casa Rosada los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Alfredo Cornejo; acompañados por el secretario de Interior, Lisandro Catalán.Por videoconferencia lo hicieron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).También lo hicieron Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Menna (vicegobernador de Chubut), Eber Solís (vicegobernador de Formosa) y José Vanini (secretario general de Gobierno de La Pampa).Por cuestiones de agenda notificaron que no podían participar Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Osvaldo Jaldo (gobernador de Tucumán).Desde la cartera del Interior aclararon que el tema DNU y la convocatoria a extraordinarias "no está bajo su órbita" sino de Presidencia, "más allá del diálogo" que tiene Francos con los legisladores, quienes aún no recibieron indicios ni adelantos de las iniciativas que se enviarán al Parlamento.El ministro de Interior había tenido una primera reunión individual, el jueves pasado con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y prevé, adelantaron a esta agencia voceros de esa dependencia.Varios de esos gobernadores -de diferentes espacios políticos- anunciaron esta semana un plan de recorte del gasto público al reconocer que existe "una emergencia económica" a nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro Caputo.Las medidas de ajuste anunciadas por Caputo y las dificultades económicas que enfrenta cada distrito provincial estarán en la mesa de conversación; pero también cuestiones políticas, ante el nuevo tablero político que presenta el país tras las elecciones.En un posteo de las últimas horas y en un vivo de Instagram que hizo el viernes, Milei aseguró que si se anualiza el dato de inflación la misma "está viajando al 7.550% anual" por lo que sería una "hiperinflación" e indicó que espera que los argentinos comprendan "el esfuerzo extraordinario llevado a cabo para evitar una catástrofe en términos de pobreza"."Si anualizan este dato la inflación está viajando al 7.550% anual, en mi barrio lo llaman hiperinflación. Espero sepan comprender el esfuerzo extraordinario que estamos llevando a cabo para evitar una catástrofe en términos de pobreza e indigencia. ¡Venceremos!", sostuvo el Presidente anoche a través de su cuenta personal de X (antes Twitter).Según adelantó el Gobierno esta semana, para alcanzar el déficit cero el Gobierno prevé una mejora en los ingresos a través del Impuesto País, retenciones adicionales para las exportaciones, reversión en la reforma de Ganancias, una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales.Se estima que la suma de estos nuevos ingresos se ubicarán en torno al 2,2% del PBI.También se anunció el capítulo de reducción de gastos, que se estiman en 2,9% del PBI con intervenciones en jubilaciones y pensiones, transferencias corrientes a provincias, subsidios, gasto de capital, programas sociales con intermediarios y gastos de funcionamiento.Entre esas medidas a tomar por el Gobierno figuran la quita de subsidios a los servicios y al transporte, y la derogación de las leyes de Abastecimiento y de Alquileres, entre otras.Adorni había adelantado el miércoles que la reducción de subsidios a las tarifas se implementará "a partir del 1 de enero" y que "ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días" porque "hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por las cuestiones operativas".En ese marco, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó el viernes la convocatoria para el 8 de enero a una Audiencia Pública en la que se abordará la actualización de las tarifas de transporte y distribución, el traslado de subsidios al precio de gas, y el diseño de un nuevo sistema de actualización mensual.