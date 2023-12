Obra pública: Ferraro dijo que hay US$ 4.000 millones en préstamos subejecutados

Guillermo Ferraro. Foto: Pablo Añeli

Foto: Archivo

Foto: Nacho Sánchez

El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, aseguró este viernes que el Gobierno nacional identificóotorgado por organismos multilaterales, partidas que estánpor lo que se pondrá el foco en su normalización.Asimismo, el funcionario reiteró que está garantizada la continuidad de las obras que ya están en ejecución pero aclaró que se dejaránEn declaraciones a la radio El Observador, Ferraro criticó a la administración anterior porque “han tenido una óptica de hacer muchas obras pequeñas, chicas, que tranquilamente podrían haber sido realizadas por los municipios".En esa línea, afirmó queEl funcionario sugirió que las iniciativas que no prosiga el Gobierno nacional “de alguna manera las pueden continuar los municipios o las provincias”.Finalmente, volvió a cuestionar al anterior gobierno al sostener que “. No hay nuevos accesos a Buenos Aires, puertos nuevos, trenes de carga, etcétera”, señaló Ferraro.Por otro lado, el flamante ministro adelantó que se trabaja en un nuevo marco normativo modificatorio de la ley de Obras Públicas 17.520. De acuerdo con su mirada, la nueva reglamentación buscará generar incentivos para que el sector privado presente proyectos y lleve adelante las obras de infraestructura.“No vamos por el camino de los PPP, tenemos incluso un juicio crítico de cuando se aplicaron, porque ya había fracasos en el mundo en esta materia.”, precisó Ferraro.Y agregó que “básicamente se trata de que el sector público o el privado puedan llamar a presentar un proyecto, y si parece atinado lo declaramos de interés y sobre esa base convocamos a licitación para que puedan concursar otros privados”.El ministro indicó que ese modelo “en Chile funcionó muy bien: todos los accesos a Santiago, Aeropuerto, puertos, se han hecho bajo esta modalidad”.En otro orden de temas, Ferraro precisó que, desde su asunción, en su cartera“Eso es en la administración central, después nos quedan las empresas públicas que solamente en ferrocarriles en total hay 35.000 personas. En empresas públicas no tenemos aún un número definitivo pero vamos a ir por un recorte importante”, agregó adelantando más despidos.