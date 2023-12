"40 años de democracia, 40 años de lucha feminista", un recorrido por más de 80 hitos

"No hay democracia si no incorporamos la agenda de géneros, los derechos de las mujeres y las diversidades. Una democracia significa contar con pluralidad de voces" Agustina Rossi

Desde la década del 80 la comunidad ya tenía una mesa en el Congreso para que se tratara un proyecto sobre la legalización del aborto, una acción que parecía muy pequeña y aislada, pero esas luchas crecieron en el tiempo para terminar en la marea verde

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) publicó una línea de tiempo virtual e interactiva que permite recorrer los principales avances en derechos humanos desde el regreso de la democracia y destaca la influencia de los movimientos feministas y de las diversidades en los últimos 40 años para construir una sociedad "más justa y equitativa" con hitos fundamentales como la ley de divorcio, el derecho a la identidad de género y el acceso al aborto legal."Con la línea de tiempo queremos visibilizar cómo en estos 40 años de democracia ininterrumpida la agenda de mujeres y LGBTIQ+ ha aportado a construir una sociedad más justa, equitativa y distributiva", aseguró a Télam, integrante de ELA, socióloga y especialista en evaluación de políticas públicas con perspectiva de género.Titulada 40 años de democracia, 40 años de lucha feminista , la línea interactiva publicada en el sitio web reúne 86 hitos en total, entre los que se destacan la Ley de la Patria Potestad Compartida, la tipificación del femicidio en el código penal y la Ley de Identidad de Género., destacó Rossi.Y advirtió: "No estamos hablando de algo que atañe solamente a las mujeres o que es un costo para el país. Se trata de algo prioritario para la construcción de derechos que mejoran el país porque si las mujeres están mejor, aportan al desarrollo".En este sentido, remarcó que "no hay democracia si no incorporamos la agenda de géneros, los derechos de las mujeres y las diversidades. Una democracia significa contar con pluralidad de voces".El sitio web presentado esta semana invita a, indicaron desde el equipo de ELA, una organización feminista y apartidaria creada en 2003.A través de imágenes, videos y audios de archivo que brindan una experiencia inmersiva, las personas podrán revisar los avances y cambios normativos en materia de derechos humanos que tuvieron lugar en los 40 años de democracia.En diálogo con Télam, Rossi hizo un repaso por los, inaugurando el período de continuidad democrática más prolongado de la historia argentina.Los años 80 estuvieron atravesados por la reorganización del movimiento de mujeres y feminista, y fue escenario de grandes conquistas como lay laentre el padre y la madre en relación con los hijos e hijas menores de edad."Nadie pondría hoy en duda que una madre tiene el derecho de potestad de sus hijos, pero esto hace 40 años no existía", apuntó Rossi y añadió que la línea de tiempo también tiene por objetivo "recuperar una historia que muchas veces queda olvidada".Luego, en la década del 90, uno de los logros más resonantes fue en 1991 la sanción de lapara la representación política , la cual determinó que las mujeres debían ocupar al menos el 30% de las candidaturas para las elecciones legislativas nacionales.También en 1992 tuvo lugar la primera Marcha del Orgullo LGBT , que consistió en un acto público donde la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y travestis trans visibilizaron tanto su existencia, como reclamos y conquistas.Con el comienzo del nuevo milenio, en el contexto de, se potenciaron "nuevas y viejas formas de organización social y política con participación directa y horizontal de la ciudadanía", según se explica en el sitio web.Es por estos años que se aprobaron normativas fundamentales como la, la creación del, la, laen las escuelas, y laEn cuanto a la década inaugurada en 2010, Rossi señaló que se produjeron "muchísimos avances en relación al reconocimiento de las diversidades".Lasancionada en 2010 es vanguardista a nivel mundial y le permite contraer matrimonio a personas del mismo sexo equiparándolas en derechos y obligaciones a las parejas heterosexuales."Otro ejemplo es la, que le cambió la vida a una población que tiene una esperanza de vida promedio de 40 años", sostuvo la especialista.A su vez,en el código penal a través de la ley 26.791 que establece como agravante de un homicidio la violencia de género.En línea con el impacto e intolerancia social por los femicidios, en 2015 se gestó la movilización, en donde miles de mujeres inundaron las calles en una marea feminista que exigió "¡basta ya de matarnos!".Respecto a la última década que recién comienza, Rossi destacó como hito fundamental la aprobación de la(IVE) el 30 de diciembre de 2020."Si vemos la línea de tiempo, la pelea por el aborto tiene más de 40 años. Desde la década del 80 la comunidad ya tenía una mesa en el Congreso para que se tratara un proyecto sobre la legalización del aborto, una acción que parecía muy pequeña y aislada, pero esas luchas crecieron en el tiempo para terminar en marea verde en 2018 y luego, en el 2020, con la aprobación de la ley", añadió la investigadora.Por último, Rossi remarcó que esperan poder difundir a esta línea de tiempo como un material en las escuelas y como una herramienta para que el propio movimiento feminista pueda reconocerse en su historia y "juntar fuerzas para las luchas que se nos vienen, que no son pocas".Frente al avance de discursos sexistas, homofóbicos, racistas y clasistas, la investigadora concluyó que "se vienen tiempos de mucha reflexión y defensa de lo que supimos construir y fortalecer a lo largo de 40 años".