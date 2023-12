Cúneo Libarona prometió que "no habrá presiones a los jueces"

Foto: Pablo Añeli

Más de 600 jueces, fiscales y defensores participaron este jueves de la cena anual Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la cual participó también el flamante ministro de Justicia,, quien prometió que "no habrá presiones" al Poder Judicial en su gestión., afirmó el ministro y abogado penalista durante su discurso en la cena a la que asistieron, entre otros, los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, según fuentes que asistieron al evento en el salón Goldencenter de Parque Norte."Lo invité a (al presidente) Javier Milei y, apenado por no poder asistir, me comunicó que les demuestre su respeto ante esta asociación", contó el famoso abogado ante un auditorio repleto de magistrados., aseguró el ministro.Antes del discurso de Cúneo Libarona, el evento se inauguró con las palabras del juez, presidente saliente de la asociación, quien le envió un mensaje al ministro de Justicia al señalar que "hace apenas 4 días asumió un nuevo gobierno y hacemos votos por el éxito de esta nueva gestión porque es el éxito de la población argentina"."Sepa ministro de Justicia y hágale llegar al Presidente que esta Asociación está a disposición de todo lo que esté al alcance para contribuir a la Independencia Judicial", le dijo Gallo Tagle desde el atril por el que luego pasarían los demás oradores.A su turno, el juez, el flamante presidente de la Asociación, remarcó que “la fortaleza de la instituciones deberá primar sobre todo momento siempre en el marco del a división de poderes" y sostuvo que “los magistrados deben actuar libremente sin condicionamientos del poder político ni económico".Luego, destacó que desde la asociación son celebradas “las propuestas que han anunciado las nuevas autoridades del gobierno nacional", recordó que “hay una importante cantidad de vacantes genera una sobrecarga alarmante" y envió criticas a los dos gobiernos anteriores."El impuesto a las ganancias ha generado una desigualdad en el Poder Judicial", sostuvo sobre la iniciativa alcanzada durante el gobierno de Mauricio Macri y sobre la gestión de Alberto Fernández afirmó:El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, también ofreció un discurso en el que sostuvo que el que termina fue un “año difícil para el Poder Judicial en el que tuvimos que defender su independencia"."Celebro lo que he escuchado del actual presidente que ha reivindicado la autarquía del Poder Judicial", dijo el también presidente del Consejo de la Magistratura, a la vez que aclaró: “Debemos aplicar la Constitución y la ley independientemente de que sea un año electoral".