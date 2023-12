Pullaro dijo que "el ajuste no lo pueden pagar los sectores más vulnerables"

Pullaro señaló que "hay que ordenar el Estado" pero que "el ajuste no lo paguen los más vulnerables" VER VIDEO

El gobernador de Santa Fe,, confirmó este viernes que participará de una reunión de gobernadores convocada para la semana próxima en Casa de Gobierno y señaló que llevará al encuentro su "mirada" sobre las medidas económicas anunciadas esta semana, en la coincidencia en que"Tengo entendido que vamos a reunirnos la semana que viene los 23 (gobernadores) y el jefe de Gobierno de la ciudad. Daremos nuestra mirada sobre las medidas, coincidiendo que hay que ordenar cuentas del Estado nacional y emisión, pero que ese ajuste no lo pueden pagar los sectores más vulnerables", dijo Pullaro a la prensa al ingresar al comité nacional del radicalismo para participar de un plenario de delegados que elegirá al nuevo presidente del partido En relación a las políticas económicas anunciadas esta semana, el flamante mandatario santafesino indicó que "a veces los anuncios no son las medidas concretas" y consideró que"Un estado que se financia con emisión no te lleva a ningún lado. En tu casa no sacas un crédito para pagar otro crédito", ejemplificó el gobernador y remarcó que "hay que ordenar el Estado".Para Pullaro es"Vamos a ver las medidas. En algunas estamos de acuerdo y otras no, como son algunos de los recursos que vienen a las provincias y vienen muy bien", puntualizó en este sentido.Sobre la jornada que se desarrollará este viernes en el Comité Nacional para elegir al nuevo presidente de la UCR -cargo que se disputarán el gobernador de Corrientes,, y el senador- el santafesino Pullaro contó que espera que la nueva presidencia "reordene el partido y fortalezca la voluntad política"."Primeropara que se sienta interpelado y se involucre en los debates de Argentina y fortalezca la voluntad política para que los argentinos se sientan representados por nuestro partido", señaló el exdiputado radical.Además, consideró importante que se constituya como "un partido de futuro que le hable a los jóvenes, clase media y jubilados y que tenga un proyecto de país"., sostuvo.Pullaro expresó su anhelo de que Lousteau "pueda consagrarse como presidente" del partido y destacó que "en este momento tenemos cinco gobernadores y treinta diputados, es un partido que está de pie y que va trabajar para fortalecerse republicanamente".Cuatro delegados por provincia, dos representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, los Trabajadores Radicales y el Foro de Intendentes forman parte de los 106 delegados que debatirán en el Comité Radical, ubicado en Alsina 1786 del barrio porteño de Balvanera, quién será el sucesor del actual presidente del partido, Gerardo Morales.