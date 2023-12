San Lorenzo renueva autoridades: las propuestas de sus cuatro candidatos a presidente

Situación económica y financiera

Costantino

Moretti

Culotta

Francis

Proyecto futbolístico

Moretti

Culotta

Francis

Costantino

Política institucional

Francis

Costantino

Moretti

Culotta

Vuelta a Boedo

Culotta

Francis

Costantino

Moretti

¿Por qué el socio de San Lorenzo debería votar a su lista?

Culotta

Costantino

Moretti

Francis

Cumplido el período ordinario del mandato inconcluso de, San Lorenzo celebrará este domingo elecciones para definir su Comisión Directiva por los próximos cuatro años conque coinciden en dos prioridades de gestión: la continuidad de Rubén Insúa al frente del plantel profesional de fútbol y la Vuelta a Boedo con un nuevo estadio en Avenida La Plata.El oficialista(Por Amor a San Lorenzo) y los opositores(Boedo en Acción),(Volver a San Lorenzo) y(Orden y Progreso Sanlorencista) dialogaron con Télam y expusieron sus propuestas en base a cuatro ejes centrales de gobierno:"La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hará una auditoría integral el primer día que lleguemos al club. Vamos a lograr una institución sana financieramente. No gastar más de lo que entra y ser innovadores. La innovación será el principal valor, como los grandes clubes a nivel local e internacional. Eso nos permitirá reposicionarnos y asignar recursos a cuestiones que modernicen y dinamicen nuestra comunidad"."Volver a Boedo será un expansor de la masa societaria. Las mediciones nos garantizan un aumento de socios de más de un 60% con solamente volver a darle vida al proyecto de Avenida La Plata. Eso nos potenciará muy fuerte económicamente, como hacer una reestructuración seria de las inferiores para que salgan verdaderos cracks, sacando del medio a los representantes que lucran con las necesidades de los juveniles y sus familias"."San Lorenzo está devastado económica y financieramente. El oficialismo, con su falta de previsión, desconocimiento, incumplimiento del Estatuto, lo ha vaciado. El club funciona sin presupuesto. Tiene impugnado el balance anual ya que no pudieron presentar la documentación respaldatoria de parte de la deuda"."Vamos hacia otro modelo de gestión, con inversión sobre capital propio, comunicación transparente al socio, fortalecimiento de los órganos de gobierno y, algo muy importante: la realización de una auditoría que nos permitirá conocer la verdadera situación, el pasivo documentado y llevar a los que se aprovecharon del club ante las instancias que correspondan"."Lo fundamental es recuperar una Comisión Directiva seria y honesta. Llevaremos a 150.000 el número de socios y multiplicaremos los abonos. Acercaremos una marca de indumentaria que quintuplicará los actuales ingresos, cuidando los activos más importantes: los derechos deportivos de los jugadores de fútbol"."Vamos a llevar adelante una auditoría que nos permita saber dónde está parado San Lorenzo para poder informar a los socios y a partir de lo que encontremos, si fuera necesario, llevar a la justicia a los dirigentes que vaciaron al club con un pasivo de casi US$ 20 millones. Además vamos a inyectar una importante suma de dinero para poder salir de esta situación desde el primer año. Acercaremos empresas de primer nivel para el sponsoreo, de eso se ocupará el vice primero Alejandro Tamer, fundador de Despegar.com, una de las empresas de turismo más importantes de Latinoamérica. También queremos sumar 20.000 socios en una primera etapa, lo que significará un nuevo ingreso genuino. Por último, vamos a defender el patrimonio del club como no lo hizo el oficialismo"."Conocemos la situación económico financiera del club. Llevamos 12 años en la vida institucional de San Lorenzo. No somos recién llegados ni improvisados. El pasivo del club es de 30 millones de dólares, del cual el 25% no está documentado. No vamos a reconocer nada que no esté regularmente firmado. Somos los únicos en condiciones de hacerlo porque tenemos las manos libres al haber sido los únicos que votamos en contra todo lo que nos llevó a este presente. Los otros candidatos no pueden decir lo mismo"."Vamos a reestructurar los pasivos y establecer los pagos priorizando los intereses de San Lorenzo. Quiero darle tranquilidad a los socios, que contamos con el respaldo necesario para hacer frente a las urgencias. Tenemos varios sponsors de primer nivel que conocen nuestra trayectoria de 30 años en el mundo del deporte y desean vincular sus marcas a nuestro club. Eso nos dará la inyección de recursos necesaria para cancelar las deudas exigibles en el corto plazo. Vamos a darle gestión a San Lorenzo, sumaremos 50.000 socios en el primer año y pondremos en valor la marca 'San Lorenzo'"."Con Insúa ya estuvimos reunidos y le ofrecimos la renovación por dos años. Me acompaña Néstor Ortigoza como primer vocal y manejará el fútbol profesional. Vamos a cumplir con los pedidos del DT. Tenemos avanzadas las negociaciones para incorporar unos 6 o 7 nombres que, con una dirigencia seria y un proyecto futbolístico ambicioso, se quieren poner la camiseta de San Lorenzo y buscar cosas grandes, como la Libertadores. Con Ortigoza como presidente del fútbol, Insúa en el banco, sosteniendo a los titulares y refuerzos de jerarquía, una localía sólida como tenemos, vamos a pelearla. Quiero ganar la segunda"."Algo que también nos pidió el Gallego es recuperar las instalaciones de Ciudad Deportiva para que el plantel pueda concentrar allí. Además de mejorar la logística del equipo y evitar desembolsos, traerá ventajas deportivas"."Más allá del fútbol profesional, vamos a salir del estancamiento de nuestras divisiones juveniles. Asignaremos un presupuesto a la captación, desplegada de forma federal. Firmamos un precontrato con Atomik para que se convierta en el main sponsor desde la novena a la cuarta. Eso nos aportará un millón de dólares que será reinvertido en el área mejorando la infraestructura"."Insua va a continuar como DT de San Lorenzo junto a todo su cuerpo técnico. Se lo hicimos saber en la reunión que tuvimos en las últimas horas. Nos comentó qué refuerzos necesita y lo vamos a cumplir. Vamos a tener un Consejo de Fútbol con el que trabajaremos en conjunto, dirigentes y ex futbolistas"."En el área de fútbol juvenil queremos darle lo que les falta, que es infraestructura. Estamos trabajando para adquirir un predio para la Primera y la Reserva"."Daremos un giro de 180º en el manejo del fútbol profesional, lo manejaré directamente con Insúa, sin intermediarios. De haber un manager su rol sería consultivo. Me reuní con Insúa por primera vez para darle nuestro apoyo, un año atrás, cuando aún no habíamos ganado dos partidos seguidos. Continuaremos con su método, dejando abiertas las puertas a las divisiones inferiores, pues esa matriz, además de aportar identidad, generará recursos que van a contribuir al equilibrio económico"."En cuanto a los refuerzos ya conversé con Insúa, traeremos lo que necesita. Son 7, pero la pauta será la calidad antes que la cantidad y privilegiaremos la gestión de club a club, sin intermediarios. Haremos todo lo que este a nuestro alcance para retener en el arco a Batalla y Altamirano". "Por último, el jugador que no renueva su contrato un año antes de su culminación no jugará hasta firmar su continuidad. Invertiremos en scouting y tendremos una red en la región para la detección de talentos"."Voy a conformar un Consejo de Fútbol liderado por Seba Torrico junto a Pichi Mercier, Pipi Romagnoli y Fernando Berón. La figura del manager no va a existir en mi gestión; todo va a pasar por el Consejo. También me encantaría sumar a Maxi Bauza, con quien estamos en conversaciones, para que aporte toda la experiencia que acumuló trabajando junto al 'Patón'"."Vamos a reforzar el primer equipo para las competencias nacionales e internacionales de 2024 con jugadores de jerarquía para seguir llevando a San Lorenzo siempre a lo más alto. Le voy a renovar el contrato a Insúa con un proyecto a largo plazo reforzando la identidad de juego sanlorencista. Ya tuve conversaciones personales con Rubén y tenemos un plan de acción trazado"."Mis principales desafíos como presidente serán: equilibrar y estabilizar la economía, requisitos esenciales para progresar. Para ello vamos a reestructurar los pasivos y planificar pagos priorizando los intereses del club. Vamos a reforzar el plantel profesional con 7 jugadores y a mantener los dos arqueros del plantel actual porque tenemos que volver a ser campeones. Invertir en juveniles será otro de los principales activos del club y aliado para el saneamiento de la economía. Potenciar el deporte del club en general será un objetivo prioritario, por eso le ofrecí a Julio Lamas que sea director deportivo. No quiero olvidarme de poner en valor la marca 'San Lorenzo", abriendo mercados en China, India, España, Italia y países árabes"."El día que ganemos convocaré a la oposición para que tenga un rol activo en nuestro gobierno. Creemos que San Lorenzo necesita de la fuerza de todos para volver a pelear en lo más alto. Hay que hacer una reestructuración de todo el fútbol infanto juvenil con inversión para mejorar la infraestructura. Fernando Berón va a seguir liderando nuestro proyecto de inferiores. Tengo proyectada la construcción de un centro de alto rendimiento de primer nivel en Ezeiza, que potenciará todo el fútbol de San Lorenzo. Dichas tierras ya están comprometidas de palabra con el municipio"."Somos la única lista que piensa en los Deportes Federados. Tengo un compromiso personal; camino el club y visito a diario cada disciplina. Tenemos 7.000 deportistas en 37 disciplinas y en muchas somos líderes. Las prioridades son la obra en la cancha de hockey sobre césped, los gimnasios de hockey sobre patín y de handball, y el transporte entre Av. La Plata y la Ciudad Deportiva"."El principal desafío es recuperar el club para los socios y los hinchas. Terminar con los kioscos de algunos, con el amiguismo, con el clientelismo. Las posibilidades de San Lorenzo son inimaginables si torcemos este rumbo decadente. Vamos a ofrecer mejores servicios y productos aprovechando las posibilidades que nos brinda la tecnología; vamos a cuidar el costado formador de los deportistas en todas las disciplinas y el bienestar de aquellos que pasan tiempo en las instalaciones. San Lorenzo atenderá las necesidades de todos. La experiencia de acercarse a San Lorenzo volverá a ser una fiesta, completamente distinta a lo que sucede hoy, muchas veces asociado a la inseguridad, al descuido y las incomodidades"."A nivel institucional, para nosotros será importante el apoyo a los deportes federados como históricamente ocurrió en San Lorenzo. Conocemos sus necesidades y sus padecimientos durante las diferentes gestiones que dejaron librada a su suerte a las diferentes disciplinas. Eso con nosotros no va a pasar, vamos a darle lo que necesitan desde el apoyo económico hasta lo logístico para que tengan un desarrollo pleno, con dirigentes presentes y mucha inversión en la Ciudad Deportiva, que sufre la desidia hace años. La planificación de nuestra gestión es de 4 años, lo que brindará a este lugar una renovación y modernización de las diferentes instalaciones"."Desde hace 18 años estoy trabajando y militando esta causa y conozco cada suceso y más cómo se la utilizó para las elecciones desde 2013 a la fecha. Nosotros tenemos la decisión política y la planificación que nadie tuvo hasta ahora. Desde el primer día vamos a negociar los 8.127 m2 que faltan adquirir para construir el estadio que San Lorenzo y sus hinchas merecen, un estadio para 50.000 personas. También vamos a modificar el fideicomiso antipopular que aprobaron por unanimidad en CD y que no permite aportes menores a los $ 2 millones. Al mismo tiempo estamos trabajando con un equipo de arquitecto"."El estadio en Av. La Plata es un compromiso que asumimos con total convicción. Vamos a trabajar desde el lunes, comenzando por la convocatoria a un concurso público abierto internacional de ofertas para su construcción junto a la Sociedad Central de Arquitectos. Se desarrollará en febrero, con un jurado de prestigio que asegurará la transparencia de su resultado y garantizará los socios que la propuesta que resulte elegida será la mejor para el club y no producto de un negociado. El concurso llevará un año, luego tendremos otro año de burocracia con los permisos de obra y en el 2026 comenzará la construcción que demandará dos años"."El Estadio en Av. La Plata es nuestra máxima prioridad. Somos la única lista que tiene un proyecto serio, desarrollado y realizable. Tenemos los planos, el modelo de estadio e hicimos una estudio de factibilidad que permite la construcción con capacidad para 55.000 espectadores. Volver a Boedo no es solamente una gesta sentimental sino que va a potenciar a San Lorenzo económicamente. Tendrá área comercial, gastronómica, deportiva y realización de shows. Será el estadio más moderno de todo el país y nos posicionará como el tercer grande"."El financiamiento viene de la mano del desarrollo comercial y será totalmente independiente sin comprometer las finanzas ordinarias del club. La construcción llevará 4 años y medio y costará US$ 80 millones. La primera etapa es la concesión del área comercial. Tenemos la mitad de las empresas que realizarán la inversión inicial que necesitamos para arrancar"."Además, el Gobierno de la Ciudad cederá unas tierras a Carrefour y San Lorenzo recuperará los 8.130 metros en Boedo a San Lorenzo sin poner un peso"."La Vuelta a Boedo es más que una prioridad, llevamos años estudiando y trabajando para hacerla realidad junto a Adolfo Res, el primer impulsor de esta gesta. Primero, resolveremos la situación de los 8.127 m2 que están en poder del hipermercado. Los vamos a comprar, definir el proyecto y comenzar el soterramiento. Con la obra en marcha pondremos en funcionamiento el fideicomiso para que lleguen los aportes de los socios. Será un estadio para 60.000 personas sentadas bajo techo, con una acústica que favorezca a espectáculos artísticos y musicales. Esto es central, porque nos permitió firmar un preacuerdo con Kioshi SA, que nos dará la financiación. La empresa aportará US$ 20 millones al fideicomiso por la comercialización de eventos durante 5 años. Resguardamos para San Lorenzo el 15% neto del valor de todas las entradas de esos shows"."El estadio tendrá un impacto muy favorable en todo el desarrollo de la zona de Av. La Plata. La vuelta incluye el Instituto Educativo San Lorenzo que en 2024 ofrecerá vacantes en nivel inicial, en 2025 de primaria y las de secundaria en 2026""Todo se hará con una economía paralela a la ordinaria, que no verá afectadas las operaciones regulares, los objetivos deportivos ni el saneamiento. El plazo de obra previsto es de dos años y medio. A eso hay que sumarle los tiempos administrativos y legales. La construcción del Estadio Papa Francisco será una realidad en nuestra gestión"."Porque nuestro único fin es San Lorenzo, no hay nada más allá. En este momento de la historia de San Lorenzo venimos a dar todo. No queremos otra cosa que ver a San Lorenzo en lo más alto a nivel deportivo e institucional, con su estadio en Av. La Plata. Es un objetivo de vida para mí. Siendo socio, di todo en la medida de mis posibilidades y lugar, siendo presidente, haré lo que sea necesario y mucho más"."Porque somos la lista más representativa de todas las agrupaciones de San Lorenzo, fuimos los que más avales presentamos. Tenemos en nuestro equipo a dos campeones de América como Torrico y Mercier, que se van a hacer cargo del Fútbol. Nuestro candidato a vicepresidente, Federico Tirelli, es el director del Colegio San Antonio donde está el Oratorio en el que el Padre Lorenzo Massa fundó los cimientos de nuestro club. Creemos en un club social, que dé contención a niños, jóvenes y familias"."Porque somos la única garantía de cambio. No hay cuatro alternativas en estas elecciones, hay sólo dos. Somos nosotros o la continuidad de este oficialismo decadente en manos de cualquiera de sus colectoras. Somos los únicos con la seriedad, la capacidad, la solvencia y la experiencia necesarias para hacer realidad un San Lorenzo protagonista deportivamente y respetado en todos los organismos. Somos también los únicos que garantizamos la construcción del Estadio Papa Francisco y la vuelta a Av. La Plata"."Porque fuimos los únicos que se le animaron a este oficialismo. Dijimos que no cuando todos decían que sí, no levantamos la mano cuando todos la levantaban. Le pusimos el cuerpo cuando todos se escondían, siempre planteamos la verdad contra el relato. Para nosotros San Lorenzo es un fin y no un medio. Vamos a gobernar para los socios, nuestra trayectoria nos avala. 'Volver a San Lorenzo' es el único espacio que cuenta con la preparación, la trayectoria y la experiencia comprobable en la gestión para recuperar al club. Somos nosotros o más de lo mismo. Nosotros o el loteo de San Lorenzo a cargo de candidatos a quienes no se les conoce profesión o trabajo alguno a lo largo de sus vidas".