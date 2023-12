Poggi anunció que pagará los salarios estatales en dos cuotas

Poggi anunció salarios estatales en dos cuotas y declaró estado de emergencia pública en San Luis VER VIDEO

El gobernador de San Luis,, presentó en la noche del jueves el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un, y anunció unaEn un mensaje que fue trasmitido por los medios oficiales de la provincia, el mandatario puntano informó que“La provincia está en déficit, en rojo. Significa que gastó más de lo que ingresó. San Luis hace 4 años que viene con déficit. En 2020 ascendió a $4.172 millones, en 2021 a $9.117 millones, en 2022 a $7.172 millones y el de 2023, con recursos por $456.641 millones y gastos por 581.761 el déficit ascenderá a $125.119.974.433,75”, detalló Poggi.El gobernador explicó que el déficit se financió con las ventas de bonos y los que se había recibido en el 2015, de su anterior gestión.“En 2015 cuando finalizamos nuestro gobierno se entregó dinero, que llamábamos fondo anticrisis, por el equivalente a 100 millones de dólares. Durante ese período, el gobierno saliente cobró un juicio a la Nación, que se ganó durante nuestra administración, por 191 millones de dólares. Es decir que” explicó el gobernador.Además, agregó que“En 8 años se gastaron 275 millones de dólares y sólo quedó un remanente de 16 millones, que no alcanzan ni para pagar sueldos de un mes”, lamentó.Para hacer frente a esta crisis, Poggi anunció una serie de medidas de ajuste para disminuir el déficit, entre ellas se destacan dos “relevantes” para la provincia según sus palabras, que corresponde en, por lo que llamó a sesiones extraordinaria para que se apruebe un proyecto de ley en el que se solicita tomar deuda alrededor de 150 mil millones, lo que equivale a seis meses de coparticipación y destinado a pagar sueldos.La segunda medida es que, y pidió que sea extensiva para los demás poderes del Estado.Además, explicó que firmó elPoggi explicó que durante la última semana del mes se hará un censo presencial a los empleados de la administración pública y planes sociales debido a que existe un aumento del 66% del plantel de recursos humanos en ocho años de gestión de Rodríguez Saá y se revisarán contratos del último año, sobre todo los de los contratados entre la elección provincial de junio y las posteriores., luego se hará un registro distributivo pero con una reducción a valores razonable, durante este año 4 mil millones de pesos fueron destinados en concepto de pauta publicitaria.Las obras públicas millonarias que recibieron anticipos financieros en los últimos meses de la anterior gestión se suspenderán y soloTambién se hará un registro de parque automotor que cuenta la provincia, ya que -dijo- no existe en la actualidad y muchos de los vehículos eran usados con fines personales por exfuncionarios y familiares de estos, así como los vales de combustibles.Poggi lamentó que una de las fortalezas que tenía San Luis era tener “las cuentas en orden” y hoy es una de las “debilidades”.“Este el primer informe del estado de la administración recibida, estoy confirmando con datos que anticipé el domingo, la solvencia fiscal de San Luis pasó a ser una de nuestra principales fortalezas a una de nuestras debilidades. Vamos a salir de esta crisis, pero no tenga duda que la pésima administración y corrupción fueron la causales, todos serán llevados a la justicia. ¡Gracias Alberto! nos dejaste la provincia fundida”, finalizó.