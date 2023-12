Se recuperó de un tumor cerebral y viajó desde Canadá a Ushuaia en bicicleta

Foto: Cristian Urrutia.

"Los límites son los que nos ponemos nosotros mismos. En la ruta aprendí que no necesito nada material, solo vivir, estar presente en el momento y disfrutar" Darius Braun

Un ciclista alemán de 33 años concluyó un viaje de más de 20 mil kilómetros de ruta entre las ciudades de Vancouver, en Canadá, hasta Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, para dar un mensaje de resiliencia después de haberse recuperado de un tumor cerebral "del tamaño de una papa" que le paralizó la mitad del cuerpo., en una travesía de 17 meses por la Ruta Panamericana en la que enfrentó peligros de todo tipo pero también recibió apoyos y logró difundir su historia como un motivo de inspiración hacia otras personas., contó a Télam Darius.El joven sobrevivió a la intervención quirúrgica pero la mitad de su cuerpo quedó paralizado: no podía mover la pierna, el brazo y la mano izquierda, con lo que tampoco podía ni hablar ni caminar."Me dijeron que era casi imposible volver a tener una vida normal, pero yo tuve una visión y me vi recuperado. Necesité meses para darme cuenta de que era posible y casi diez años para lograrlo., y volví a saltar a los 25", recordó el aventurero nacido en un pueblo del sur de Alemania.Cuando era chico, Darius leía libros de exploradores, como Hermando de Magallanes o Cristóbal Colón, aunque fue un documental sobre la Ruta Panamericana el que lo decidió a iniciar la travesía más importante de su vida.Antes de ello, cuando tenía 27 años, conoció a un cura y a un psicólogo que le recomendaron contar su historia porque "podía ayudar a mucha gente".Los problemas comenzaron desde antes de salir: la compañía aérea le perdió la bicicleta que trasladaba desde Europa hasta Canadá y la partida de la travesía se demoró varias semanas.Quería aprender el idioma porque no sabía nada de español. Y quería ir explorando y conectándome con la gente", relató el ciclista.Enle hicieron la primera entrevista que empezó a hacer conocida su historia y también lo cargaron de energías, cuando, obsequio que aún conserva.El joven ciclista destaca aquel gesto porque se trataba de una reliquia familiar y porque, señaló.Sobre las características de las carreteras que recorrió, Darius dijo que "los peores caminos fueron los de Perú. Con mucho ruido y sin ningún cuidado por parte de los conductores.", destacó.En el país estuvo en varios lugares donde lo entrevistaron y rescataron su historia de superación, como en Bariloche y en Mendoza.El ciclista también recordó el momento de, cuando "por fin pude ver el ingreso a Ushuaia y de fondo el Canal Beagle. Me sentí muy feliz de haberlo logrado", valoró.También explicó que las dificultades del camino, como el viento o el frío, "fueron en realidad una motivación, porque así es la vida. Los límites son los que nos ponemos nosotros mismos. En la ruta aprendí que no necesito nada material, solo vivir, estar presente en el momento y disfrutar", reflexionó.Darius colabora con la organización alemanapara pacientes con cáncer, y en cada lugar que puede visita enfermos en clínicas u hospitales, para inspirarlos a que no se rindan y que una recuperación es posible.En su caso, a pesar de los notorios avances que ha logrado, todavía sobrelleva limitaciones en la motricidad fina."Cuando bajo una escalera tengo que estar concentrado. Con la bicicleta me desenvuelvo bien en espacios abiertos, pero me canso y debo estar muy concentrado cuando el camino es estrecho o hay mucho tránsito", contó a Télam.Además, la Cámara de Comercio de Ushuaia lo recibió especialmente y su presidenta, Claudia Fernández, le entregó una distinción que reconoce su "proeza" y haber superado "todas las adversidades".Darius tiene pensado retornar a Buenos Aires en avión para luego emprender el regreso a Alemania, país en el que lo espera su familia para pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año.El joven asegura que si bien este tiempo en la ruta "constituye la mejor época de mi vida hasta el momento" también "hubo días muy duros"."Fue igual que con mi tumor.Siempre hay que levantarse con esa mentalidad. Cada día es una nueva oportunidad", reflexionó el aventurero.