La UE le pidió a Israel tomar medidas para frenar la violencia de colonos en Cisjordania

Foto: AFP

Hoy es un día muy importante. Un día para recordar que todos los seres humanos somos iguales ante la Declaración Universal de #DerechosHumanos. Y queremos recalcar algunos de ellos con la vista y el corazón puestos en #Gaza, pero también en #Cisjordania. pic.twitter.com/M7fHmwz3ZT — UNRWA.es (@UNRWAes) December 10, 2023

La Unión Europea (UE) y una decena de países, entre ellos Australia, Canadá y Reino Unido, pidieron a Israel que tome "medidas inmediatas y concretas" para poner fin a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en la Cisjordania ocupada., señalaron estas naciones en un comunicado, en el que expresaron su "grave preocupación por el número récord" de estos ataques.Los firmantes recordaron que, desde el 7 de octubre, cuando se agudizó el conflicto tras la violenta incursión del movimiento islamista palestino Hamas en Israel, los colonos cometieron 343 ataques violentos en Cisjordania en los que murieron ocho civiles palestinos y más de 83 resultaron heridos, lo que obligó a 1.026 personas a abandonar sus hogares.Por su parte,"Reiteramos nuestra posición de que los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional y recordamos a Israel sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra", añadieron en el comunicado.Este artículo prohíbe cualquier traslado en masa o individual, así como las deportaciones de personas protegidas de un territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, apuntó la agencia de noticias Europa Press.En el texto, consideraron que elPor eso, apuntaron que los responsables deben ser llevados ante la justicia y que la falta de acciones ante la violencia de los colonos dio lugar "a un entorno de casi total impunidad", lo que "socava la seguridad en Cisjordania y en la región y amenaza las perspectivas de una paz duradera"."Ahora deben tomarse medidas proactivas para garantizar la protección efectiva e inmediata de las comunidades palestinas. Las palabras son importantes, pero ahora deben traducirse en hechos", señaló el texto, firmado por la UE, España, Reino Unido, Francia, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza., que siguió a sanciones similares aplicadas el mes pasado por Estados Unidos, que bloqueó el visado a estos colonos.La presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula von der Leyen, también dijo esta semana que apoyaba esta idea de sancionar a colonos extremistas y reiteró su apoyo a la solución de los dos Estados.La ONU decidió en 1947 dividir a Palestina, que entonces estaba bajo control británico, en dos Estados: uno para los árabes o palestinos y otro para judíos, Israel, que se creó al año siguiente. El Estado palestino no se creó, y Gaza y Cisjordania quedaron bajo el control de Egipto y Jordania, respectivamente.En 1967, en una guerra contra Egipto, Jordania y otros países árabes, Israel capturó Cisjordania y Jerusalén este y los colonizó. Palestina los reclama para fundar su Estado, pero Israel se niega a retirar sus colonias, que son ilegales según el derecho internacional.