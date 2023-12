Radiografía de un éxito

Foto: Maximiliano Luna

La columna vertebral que marcó el ritmo de la Argentina

Martínez y el festejo con sus compañeros, tras el triunfazo ante Australia | Foto: Maximiliano Luna - Enviado especial

Otamendi, el caudillo de la defensa | Foto: Fernando Gens - Enviado especial

Enzo Fernández, clave en la mitad de la cancha para la Scaloneta | Foto: Maximiliano Luna - Enviado especial

Messi, en altísimo nivel, con una consagratoria Copa del Mundo | Foto: Maximiliano Luna - Enviado especial

Los goles de Messi en Qatar 2022

Los mejores y peores instantes de Argentina

El seleccionado “Albiceleste”, dirigido por Lionel Scaloni contabilizó una estadística general de 6 victorias, 1 traspié y cero empates, con 15 goles a favor y 8 en contra.Las estadísticas también se sustentan en ataque con un promedio de 2,14 de tantos por juego, mientras que en su propia valla recibió un 1,14% goles por juego. Sin embargo, hay que indicar que a la Argentina solo le anotaron 4 seleccionados: Arabia Saudita (2), Australia (1), Países Bajos (2) y Francia (3).Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Lionel Messi fueron los cuatro jugadores que, con un altísimo nivel en Qatar 2022, determinaron muchos instantes en favor de la Scaloneta, cuando hubo instantes álgidos en los desarrollos de los juegos.Sin embargo, como no hay una ciencia exacta en el fútbol, se puede enmarcar que Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez fueron parte vital de esta composición casi musical y lírica de un cambio que tuvo el seleccionado nacional con la derrota ante Arabia Saudita.“Dibu” mostró las cualidades desde la conquista de la Copa América en Brasil, durante el 2021, la Finalíssima en Wembley ante Italia y con sus actuaciones en Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 terminó por edificar su figura con la cual arribó a Medio Oriente.El actual Aston Villa, de 31 años, tuvo 12 atajadas en lo que fue la Copa del Mundo, con 113 pases efectivos con salidas desde su valla. En los cuales sumó un 66 por ciento de efectividad (75 correctos y 38 erróneos). Además, fue uno de los jugadores que mayor cantidad de minutos tuvo con 789 minutos (113 minutos casi por cotejos de promedio). Le agregó una tarjeta amarilla.Un guerrero en la zaga defensiva para el “General” que a los 35 años demostró su vigencia, su protagonismo y su liderato en la zona defensiva de una Argentina, que cuando necesitó de su experiencia la pudo plasmar en la cancha.El jugador sumó 789 minutos jugados y actual hombre del Benfica de Portugal que fue titular en los 7 partidos de la Scaloneta.Otamendi fue baluarte en la salida limpia de Argentina y muestra de ellos fue su porcentaje de efectividad con un 92 por ciento de 570 (523 pases correctos y 47 incorrectos). Además, sumó 16 recuperaciones en total, con 2.3 de promedio, con 13 infracciones y 1.9 por juego y una asistencia y solo contabilizó dos tarjetas amarillas.Quizás la aparición más destacada en el último tramo del proceso de Lionel Scaloni como entrenador nacional. Sus 21 años y un pequeñísimo número de encuentros le dieron a "Gardelito" la titularidad en cinco de los 7 juegos.El ex River convirtió el gol ante México y le dio aire a un equipo nacional que luchaba por encaminar su trayecto en la fase de grupos. En cuanto a sus tiros, con una posición en la que manejó los hilos, por detrás de Lionel Messi sumó en total 8 con el tanto ante los aztecas, 4 tiros al arco, 1 que dio en el palo y 2 afuera. También fue vital en cuanto a los pases con 469, donde sumó un 88 por ciento de efectividad (412 correctos y 57 fallidos), a los que le agrega una asistencia y una amonestación.Siete goles, Siete goles, cuatro por penales, 3 asistencias y 789 minutos en cancha son parte de la constelación y números del capitán en la Selección durante Qatar 2022. El astro sumó 33 disparos en los que 15 fueron al arco y 11 afuera, con los siete gritos para un 21 por ciento de efectividad en sus lanzamientos."Leo" además gozó de una gran efectividad en pases con un 88% (312 correctos 44 fallidos) con 3 recuperaciones.Desde su primer tanto con Arabia Saudita y hasta el último ante Francia en tiempo adicional, "Leo" fue una constante de su nivel. Incluso, fue gravitante ante Polonia con el penal que Wojciech Szczesny le atajó.Sin embargo, el rosarino se la ingenió para generar juego y espacios, pero quizá elk tanto ante Croacia de Julián Álvarez fue su aporte ´para ir sellando el cotejo que los depositaría en la final ante los galos.Los equipos pueden tener buenos y malos tramos durante sus encuentros en una Copa del Mundo. En cuanto al tiempo desarrollado entre el regular y los adicionados, la Scaloneta tuvo puntos altos y algunos flacos a través de los goles anotados y recibidos.El mejor momento de la Scaloneta fue en el tramo del 30´ y 45´ con 5 goles, en los cuales Messi ante Australia, Nahuel Molina ante Países Bajos, “Leo” ante Croacia y Angel Di María frente a Francia le dieron a la argentina momentos de efectividad y en muchos casos abrieron los choques mencionados.Pero hay que agregar que la Argentina sumando los primeros 30 minutos del complemento acumuló 6 gritos y de forma arrasadora mostró su mejor instante en cuanto a goles también.Mientras que, en una situación en la cual los seleccionados rivales no debían bajar la guardia, tuvo a una Selección Nacional en la cual en cada uno de los cuartos de hora a lo largo de Qatar 2022 anotó al menos un gol. Inclusive en tiempo adicionado, donde marcó uno (en la final ante Francia, por medio de Messi).Por otro lado, entre los instantes donde más le tocó sufrir a la Scaloneta o bien sufrieron los goles, el cuarto entre los 75 y 90 minutos complicaron las acciones con el 50 por cientos de gritos en contra, por los 4 tantos, productos de las anotaciones del tanto en contra de Enzo Fernández ante Australia, el primero de Wout Weghorst para Países Bajos y los dos de Francia por medio de Kylian Mbappé, en la final del Mundo.Por su parte, el pasaje entre 75´ y 90´ junto al del tiempo adicionado fue en el cual la Argentina sumó su mayor caída de goles con 6, ya que se contabilizan los dos en tiempo extra de parte de Weghorst a los 101 minutos y Mbappé, que forzó los penales en el Estadio de Lusail.