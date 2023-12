Advierten por subas de hasta el 100% en alimentos en las últimas horas

Foto: Leo Vaca.

Un 200% de diferencia entre el precio minorista y el de las góndolas La Cámara de Operadores Productores Mayoristas Frutihortícola del Mercado Central de Buenos Aires (Comafru) mencionó como ejemplo que la papa adquirida por los minoristas entre 300 y 350 pesos por kilogramo, se encuentra en góndolas hasta por 1099 pesos; cebolla con un costo para el minorista entre 150 y 170 pesos por kilogramo, se ofrece al público a 429 pesos.



Asimismo, la zanahoria pasa de 250 a 320 pesos para los minoristas a 799 pesos en góndolas; batata de 350-380 a 1299 pesos; y tomate de 300-500 a 2.200 pesos.



Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Supermercadistas y comerciantes del Mercado Central advirtieron este viernes por losque se registran en las últimas horas en, que en algunas categoríasVíctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, dijo que "los aumentos en algunas categorías son de más del 100%" y focalizó en ese punto su "principal preocupación".En declaraciones a FutuRock, Palpacelli señaló que, y explicó que "no hay desabastecimiento", aunque sí hay "muchos problemas en el surtido, que se agravó en los últimos 10 días"."La mayoría de las empresas han pasado listas con cambios de condiciones", agregó.Palpacelli se refirió a la reunión que mantuvo el jueves con el subsecretario, en la que - dijo- el funcionario les"Una vez que se calmen estas subidas de parte de las proveedoras, la idea es armar una canasta básica de pocos artículos que puedan colaborar con el momento, pero aun no nos podemos comprometer", señaló.En tanto, la Cámara de Operadores Productores Mayoristas Frutihortícola del Mercado Central de Buenos Aires () expresó en un comunicado "una"."Al realizar un exhaustivo relevamiento sobre la comercialización de productos estacionales y de consumo masivo de nuestra canasta, hemos identificado una", alertó la entidad."Entendemos y respaldamos el libre comercio, pero no podemos permitir abusos desmedidos que afectan directamente a la economía de los consumidores. Proponemos implementar herramientas de difusión efectivas para concientizar y prevenir este tipo de prácticas, promoviendo la transparencia y la equidad en el mercado", concluyó Comafru.