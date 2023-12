Gerardo Martínez: "No vamos a ceder en nuestras conquistas y nuestros derechos"

Gerardo Martínez insistió en que la central obrera no se va a quedar "de brazos cruzados". Foto: Archivo.

"Frente al ajuste, reclamamos por una política de ingresos, porque las medidas fiscales que se están aplicando son un salto al vacío" Gerardo Martínez

"El Gobierno se inclina beneficiando sólo al sector empresarial, a favor de que los empresarios ganen más y obtengan mayor dividendos" Gerardo Martínez

El titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y secretario de relaciones internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, insistió en que la central obrera no se va a quedar "de brazos cruzados" ante lasy afirmó que no van a "ceder en las conquistas y los derechos laborales" adquiridos."Por más que en las elecciones ganó la postura diametralmente opuesta a los que nosotros soñamos como proyecto de país, no quiere decir que vamos a quedarnos de brazos cruzados. Eso no quiere decir que vayamos a ceder en nuestras conquistas, en nuestros derechos laborales. Los trabajadores estamos en alerta", dijo Martínez en declaraciones formuladas la mañana de este viernes a Radio 10.El dirigente gremial, la inclusión, la igualdad, tratar de resolver el problema de los millones compañeros que quieren trabajar en la formalidad y no pueden, los jubilados y pensionados"."Frente al ajuste, reclamamos por una política de ingresos, porque las medidas fiscales que se están aplicando son un salto al vacío, desprolijas, poco profesionales, es un ajuste sin una mirada que dimensione los problemas que tenemos en Argentina", aseveró el titular de la Uocra y reclamó "el libre ejercicio de las paritarias, libertad sindical y tener un espacio de dialogo tripartito".En la misma línea, indicó que, este ajuste recae en el pueblo trabajador, no en la casta", ya que "se está garantizando que la renta empresaria sea cada vez mayor".En este punto, agregó:l, a favor de que los empresarios ganen más y obtengan mayor dividendos"."Creo en la cultura del trabajo, por eso creo en la industria, la industria de la construcción creo que es madre de las industrias, por eso creo la obra pública es fundamental y el trabajador de la construcción tiene que saber que vamos estar para dar respuesta", concluyó Martínez.