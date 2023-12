Adorni: el Gobierno está "absolutamente conforme" con la reacción del mercado

Adorni anunció una reducción de choferes y flota de autos, y la venta de 2 aviones de YPF VER VIDEO

Adorni adelantó que "probablemente la semana que viene" se comience a "delinear los primeros trazos de las reformas estructurales", luego de las medidas de emergencia tomadas en los primeros días de la gestión del presidente Javier Milei

Manuel Adorni / Foto: Cris Sille.

Milei expresó su "respaldo" al protocolo antipiquetes que anunció Bullrich En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el Portavoz dijo que en la reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei expresó su "respaldo" al anuncio del protocolo para evitar los cortes de calles anunciado este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también transmitió "su absoluto respaldo" al titular de la cartera económica, Luis Caputo.



Manuel Adorni / Foto: Cris Sille.

Manuel Adorni / Foto: Cris Sille.

La aclaración sobre el costo del seguro de los cuadros en Olivos Adorni mencionó -como ejemplos de "privilegios"- que en la residencia de Olivos hay cuadros que tienen "un seguro por el que todos pagábamos 2 millones 600 mil dólares", aunque un rato después la exvocera presidencial Gabriela Cerruti aclaró en sus redes sociales que se trata de una cifra anual en pesos y que ya fue pagado este año por el gobierno saliente.



"El portavoz Manuel Adorni confundió hoy una cifra en pesos con la misma en dólares. El seguro de las obras de arte que se debe pagar en la residencia de Olivos como en cualquier otro museo o lugar de resguardo fue de dos millones setecientos mil PESOS ANUAL y ya fue pagado este año", aclaró Cerruti desde su cuenta personal de X y adjuntó una foto con la factura por el seguro de los cuadros perteneciente a Nación Seguros.



El Gobierno está "absolutamente conforme" con la reacción del mercado luego del anuncio del paquete de medidas económicas por parte del ministro Luis Caputo, aseguró este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.Al respecto, destacó que, luego de que el martes se resolviera subir la cotización a $ 800.En su habitual conferencia de prensa matutina, Adorni puso de relieve las compras realizadas el jueves por el Banco Central de "cerca de US$ 270 millones" (la autoridad monetaria informó que fueron US$ 236 millones) y remarcó que elEn ese sentido, reiteró que "probablemente la semana que viene" se comience a "delinear los primeros trazos de las reformas estructurales", luego de las medidas de emergencia tomadas en los primeros días de la gestión del presidente Javier Milei.Adorni explicó que esas medidas de emergencia son "de cortísimo plazo" y que fueron tomadas "para, dijo, citando el porcentaje mencionado por Milei en su discurso del 10 de diciembre, además de sostener que "es bueno entender que", número que resulta de acumular el 1% de incremento diario que señaló Caputo.Al preguntársele acerca de cómo se encarará la reducción de los subsidios a los servicios de energía y transporte, si bien no dio definiciones y pidió remitirse "al área correspondiente", Adorni sentenció:También, porque se busca "terminar con el negocio de la pobreza", aunque aclaró que esoEn un repaso de la reducción de gastos, señaló que, y que "en algunas cuestiones tal vez más notorias o relevantes, como son los choferes, se van a reducir en un 50%, al margen de la reducción de la cantidad de funcionarios".Asimismo, dijo que en ese cálculoEntre otros puntos, indicó que