Un mensaje en redes alimentó la posibilidad de un nuevo disco de Charly García

La foto publicada por José Palazzo alentó las expectativas de los seguidores de Charly García. Foto: @josedpalazzo

Listo disco de garcia …. A ver si las disqueras le meten pata que el jefe cocino todo pic.twitter.com/7WiOsNemHV — jose palazzo (@josedpalazzo) December 14, 2023

Un disco con amigos

La posibilidad del lanzamiento de un, fue alimentada por el manager y productor José Palazzo al difundir en la red social X una foto del músico.En la imagen compartida en esa red social puede verse a Charly junto al teclado y acompañado por la cantante Rosario Ortega (corista en su banda) y el mismo Palazzo., escribió Palazzo, sin inocencia.en 2017, grabado principalmente en el estudio de Palito Ortega en la localidad bonaerense de Luján.En este nuevo álbum habría algunas sesiones realizadas en esa época, pero luego García hizo retoques en un estudio de grabación cerca de Parque Centenario.El músico también trabajó con su arsenal de iPads en su casa de Coronel Díaz y Santa Fe, donde preparó algunas bases y sampleó recortes de canciones ajenas.Para esta aventura convocó a músicos como, además de sus fieles laderos chilenos, que declaró hace poco que el sonido es "rockero y moderno".En relación a la experiencia de tocar con Charly, Kabusacki dijo a Télam: “Tocar con Charly es ‘tocar el cielo con las manos’, como se suele decir. Es una experiencia alta, de esas que no pasan todo el tiempo, que nos ponen en una realidad diferente a la de todos los días. No hace falta que lo diga, pero la estatura musical de Charly es increíble. Su experiencia, su genialidad, su saber".“Es redundante porque todos lo sabemos,. Realmente un maestro. No hay como él. Es un honor y siempre una alegría compartir músicas con él", concluyó el guitarrista.