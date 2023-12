Kravetz señaló que el protocolo antipiquetes no es "de aplicación obligatoria" en CABA

Diego Kravetz. Foto: Archivo

Foto: Raúl Ferrari.

El, aclaró este viernes que que el protocolo para el mantenimiento del orden público presentado el jueves por la, no es "de aplicación obligatoria" en el distrito porteño y sostuvo que están trabajando en "la propia lógica de ordenamiento" para CABA."Es un protocolo de aplicación federal. Es decir, se aplica en los casos que son interjurisdiccionales o en los que hay edificios públicos nacionales. Cada provincia y CABA tienen su propia forma de ordenar. No quiere decir que sea de aplicación obligatoria para todos", afirmó Kravetz este viernes a la mañana en declaraciones a radio La Red.El jefe provisorio de la fuerza de seguridad aseguró que el, "están consustanciados en trabajar con el gobierno nacional pero con la propia lógica de ordenamiento para CABA"."Todo termina confluyendo en Buenos Aires, pero la responsabilidad del gobierno nacional termina cuando se cruzó el puente. Tenemos que articular bien para hacer nuestro ordenamiento en CABA", apuntó.Kravetz sostuvo queplantear este protocolo a días de cumplirse un aniversario del 20 de diciembre (2001), cuando se realizó una represión que terminó con 39 muertos y 500 heridos en todo el país durante el gobierno de Fernando de la Rúa."Es razonable plantear discutir esto después del 20 de diciembre, pero no se cómo están leyendo ellos en este momento la política. Es un gobierno que, si bien tenemos afinidad, no es nuestro", añadió.El exintendente interino de Lanús tambiény remarcó que "la sociedad mayoritariamente quiere vivir más ordenada"."El orden no significa de ninguna manera represión, sino reglas claras de convivencia entre todos para que podamos expresarnos. Este pedido de orden se puede cumplir", subrayó.Asimismo, señaló que el protocolo de actuación "tiene que incluir obviamente la no utilización de armas letales en una manifestación"."No debería haber discusión en este punto. Lo que quiere discutir Bullrich es que no haya tanto diálogo. Si hay una flagrancia se actúa inmediatamente sin darle tanta vuelta al tema. Con el espíritu de la norma anterior, que era de dialogo permanente, no se pude. Evidentemente, hay que buscar otra manera", afirmó.En tanto, opinó que "la policía tiene la formación" necesaria, pero requiere de "órdenes claras" de la política porque si hay una "una posición ambivalente, las fuerzas de seguridad por propia preservación tratan de recluirse".. Pretendemos una Ciudad mucho más ordenada de lo que está hoy", completó.