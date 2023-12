Calor extremo para 10 provincias del norte y Cuyo con máximas de 41 grados

En algunas localidades las temperaturas pueden alcanzar máximas de 41 grados.

Entre Ríos y un sector de Santa Fe se encuentran bajo alerta naranja por tormentas.

Alertas por tormentas y vientos en diez provincias

Las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Mendoza y San Luis presentanque, en algunas localidades, puede alcanzar, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Debido a este fenómeno, gran parte de la zona norte del país continuaba con una jornada de intenso calor con máximas pronosticadas entre los 30 y 41 grados.Todo el territorio de las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Tucumán está bajo alerta meteorológica por temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para "los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", precisó el SMN.Además, el alerta comprende al sureste de Jujuy, el este de Santiago del Estero, el noroeste de Santa Fe y a una porción del noroeste de Corrientes.Para esta tarde se espera en la ciudad de Las Lomitas, en Formosa, 41 grados de máxima; mientras que para la localidad de Resistencia, en Chaco, se prevé 38 grados.También, las capitales de las provincias de Salta, Tucumán y Formosa tienen máximas pronosticadas para este viernes de entre 34 y 38 grados.En la región de Cuyo, el alerta rige para el noreste de Mendoza en las localidades de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa; y para un sector del oeste de San Luis, en las zonas bajas de Belgrano y de Juan Martín de Pueyrredón.En San Luis capital se prevé una temperatura máxima de 35 grados y en localidad de La Paz, en Mendoza, el termómetro alcanzará los 36.El nivel amarillo implica temperaturas extremas que tienen un, por lo que el organismo meteorológico recomendó a la población de estas zonas mantenerse hidratada, no exponerse a las altas temperaturas, evitar realizar actividad física, y usar ropa liviana y de colores claros.También pidió evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas, ingerir verduras y frutas, evitar comidas muy abundantes y prestar atención a los bebés, niños, niñas y a las personas mayores.La provincia de Entre Ríos y un sector en el este de Santa Fe se encuentran bajo, mientras rige una advertencia de nivel amarillo por este fenómeno meteorológico para gran parte del litoral, La Pampa y el norte de Río Negro; y otra por vientos para Mendoza y áreas de la Patagonia, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).El alerta naranja, que implica la existencia de posibles "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, se extiende por toda la provincia de Entre Ríos, y un sector de Santa Fe que abarca su capital y las localidades de Garay y San Jerónimo.En estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros (mm).Asimismo, la advertencia de"En las áreas afectadas por estas alertas se esperan lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica y abundante caída de agua", precisó el organismo.Ante estas advertencias, el SMN recomendó permanecer en construcciones cerradas, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, piletas, ríos o lagunas, mantenerse alejado de artefactos eléctricos, evitar el uso de teléfonos de cable, quedarse en el interior del vehículo en caso de estar viajando y si hay riesgo de que ingrese agua a una casa, cortar el suministro eléctrico.En tanto, el sur de Mendoza, el centro y oeste de Neuquén, de Río Negro y de Chubut se encuentran bajo alerta de nivel amarillo por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.Para estas zonas, el SMN sugirió "evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono".