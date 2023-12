"Cárcel o bala", la respuesta de Espert a Bregman que despertó el repudio de dirigentes

Myriam Bregman y José Luis Espert

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) amenazó a dirigentes de izquierda, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño, con mensajes a través de las redes sociales, luego de que los referentes políticos expresaran su rechazo en las últimas horas al protocolo para evitar cortes de tránsito por protestas que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich."Cárcel o bala", respondióal postear en la red social X un mensaje deen contra del protocolo, que decía: "Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos; sin ése, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo".Por su parte,consideró que "esta cobarde amenaza de Espert a mi compañera Myriam Bregman es gravísima. Todxs aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo", ante lo cual el referente de Avanza Libertad le respondió: "Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violás la ley".Frente a este intercambio, Bregman posteó: "Otro ataque inadmisible del diputado Espert, quien usa su lugar para amenazarnos e instar a que nos agredan. Lo que está haciendo el diputado Espert pidiendo 'cárcel o bala', es grave y peligroso".En ese marco, dijo que realizará "la denuncia judicial pertinente".Tras el cruce, referentes políticos de diversos espacios se solidarizaron con Bregman, con mensajes en la red social X (antes Twitter).La, expresó: "Toda mi solidaridad con @myriambregman, este señor no tiene límites y amenaza a una militante con cárcel o bala, así funcionaba la dictadura, en democracia no hay lugar para estas cosas".Por su parte, el, expresó: "La expresión “cárcel o bala” no es propia de la sana discusión democrática, representa una violenta amenaza y no contribuye a la paz social. Mi solidaridad con @myriambregman y @NicolasdelCano".También laexpresó "toda" su "solidaridad" con Bregman y remarcó: "Repudio total a este nuevo intento de acallar la protesta social, en medio de plan de guerra contra el pueblo. Si no fuera tan grave el tema, @jlespert te recordaría que habiendo un nuevo gobierno de ultraderecha, no sos ni aguatero suplente".En tanto, el, se preguntó si Espert "está incitando a un nueva Triple A"."Después que (Mauricio) Macri llamó a hacer grupos de choque contra los que llamó "orcos" ahora Espert intima a usar "cárcel o bala" contra @myriambregman ¿Está incitando a una nueva Triple A?", posteó Castillo.