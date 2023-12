AMLO eligió una jueza de Suprema Corte luego de los rechazos del Senado

Lenia Batres Guadarrama es la nueva jueza de la Suprema Corte. Foto: X@AngiBeltran

Foto: AFP

El presidente de México, Andrés López Obrador, designó este jueves a Lenia Batres Guadarrama, militante del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como nueva jueza de la Suprema Corte de Justicia, la primera vez en la historia del país que un mandatario ejerce su potestad de designar directamente a un magistrado para el máximo tribunal.informó este jueves la secretaría federal de Gobernación (Interior), informó la agencia Sputnik.La elección de AMLO se produce pocas horas después de que el Senado rechazó dos veces las ternas propuestas por el Ejecutivo.Luego de una larga sesión de más de 13 horas en la que no se pudieron salvar las discrepancias entre el bloque oficialista y la oposición, Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruzvillegas fueron rechazadas tras una votación en la que ninguna alcanzó el respaldo de las dos terceras partes de los senadores presentes.Esta es la primera vez en la historia mexicana que, en base a las reglas de la Constitución, el Poder Ejecutivo designa a una de las once magistraturas del pleno de la Suprema Corte de Justicia.La cartera de Gobernación que encabeza Luisa María Alcalde se congratuló por el nombramiento de la hermana del jefe de Gobierno interino de la capital, Martí Batres, quien se desempeñaba como asesora en temas de legislación y estudios normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal., dijo en un comunicado la cartera.En su trayectoria profesional, la nominada se desempeñó como asesora en la cartera de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital; y en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados del Congreso federal.pasado por razones personales después de 13 años como ministro del máximo tribunal, donde fue titular de 2019 a 2022, aunque su mandato terminaba en 2024.El pasado 30 de noviembre fue rechazada por primera vez la terna propuesta por el Ejecutivo, y López Obrador presentó el 1 de diciembre una segunda propuesta que también fue rechazada la madrugada de este jueves.por considerar que no cumplen con los requisitos de "idoneidad, autonomía e imparcialidad"."Me meten en un predicamento, pero afortunadamente sé la ventaja que tengo: son mujeres con principios, ideales, están a favor del pueblo, de la justicia", dijo el gobernante a periodistas.El artículo 96 de la Constitución mexicana establece que si dos ternas son rechazadas por falta de acuerdo en el Poder Legislativo, la decisión final recae en el Ejecutivo.Según la Carta Magna, durante un mandato presidencial de seis años, al Ejecutivo le corresponde proponer candidaturas para reemplazar hasta a tres jueces que terminan su mandato en un sexenio.Sin embargo, López Obrador hizo su quinta nominación debido a la renuncia de Zaldívar y del entonces magistrado Eduardo Medina Mora, en 2019.