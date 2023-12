A un año de Qatar, un recorrido por los libros que inmortalizaron la felicidad

Gastón Edul siguió de cerca a Messi en Qatar. /Foto: Editorial Planeta.

Las imágenes de la gesta

"Coronados de gloria".

La intimidad del equipo

Andrés Burgo./Prensa: editorial.

Dos miradas en una

Sebastián Fest. /Foto: Alejandra López.

Desde el campo de juego y las gradas

"Messi, nacido extraterrestre", un viaje épico de Rep a través del alma del futbolista En el libro "Messi, nacido extraterrestre" el humorista gráfico Miguel Rep recorre la vida del jugador desde sus inicios hasta sus momentos más destacados, proporcionando una narrativa rica y organizada de la trayectoria del astro del fútbol y mostrando a los lectores distintas facetas del del máximo futbolista mundial.



Publicada por Planeta, esta biografía cuenta con ilustraciones que dan cuenta de los aspectos cruciales de la vida de Messi: "Como todos sospechamos, Messi no es de este planeta -dice a Télam Rep-; también lo hemos considerado fuera de la tierra argentina, hasta su famosa arenga en el vestuario del Maracaná: es un extraterrestre.



En la sección inicial, "La Pulga", se exploran sus primeros años, desde su nacimiento hasta sus primeros logros en el mundo del fútbol, destacando anécdotas y sus primeros pasos en la cancha.



La siguiente parte, "Lionel", ofrece una visión más íntima, revelando la conexión especial con su abuela, anécdotas relacionadas con su altura y momentos memorables en el Barcelona; y "Leo Messi" se adentra en la carrera del futbolista en la Selección argentina, desde sus momentos de gloria hasta desafíos y decisiones difíciles.



En tanto que "Messssssiiiiii" detalla su carrera, sus premios, gestos técnicos y momentos históricos; mientras que "Leoooo, Leooooooooo" se centra en los logros más recientes, incluido su papel en la victoria en la Copa América y Catar 2022. Cada parte contribuye a tejer una narrativa completa sobre el ícono del fútbol, con algunos “bonus track”, sobre todo uno con Maradona.



El libro dibuja la vida de Messi hasta el Inter de Miami -un trayecto de caídas y triunfos, especialmente antes de conquistar la gloria en Brasil y Qatar-. haciendo hincapié en la película de Qatar, “donde actuamos todos", dice Rep, repasando "los pinchazos para crecer, el Barcelona, el PSG, su relación con sus críticos de acá, su infancia, sus goles más célebres, todo lo que se puede narrar en 130 dibujos”.



Mientras que Maradona, según Rep, es un personaje "más complejo" y "multifacético", Messi se revela como "un muchacho simple, obsesionado con la pelota, con el triunfo y romper récords, una maquinita de lograr cosas".



"Messi, nacido extraterrestre" está prologado por Hernán Casciari, quien .arroja luz sobre el contexto de la concepción del futbolista, nacido en septiembre de 1986, apenas dos meses después de la victoria argentina en el Mundial de México; y revela la dualidad del destino de Messi y Argentina, con "un dios que los maldice" con 36 años sin campeonatos del mundo, pero al mismo tiempo los bendice con el nacimiento del "bebé zurdo".



Desde la dualidad que presenta en el prólogo Casciari, la obra se convierte en un épico relato que explora la genialidad, la complejidad y la magia que rodea a Lionel Messi y su papel trascendental en la historia del fútbol argentino y mundial.



Para aquellos que siguen la trayectoria de Rep, la nueva obra se suma a proyectos como "Diego. Nacido para molestar", una biografía ilustrada del legendario Diez; un trabajo en el que retrató más al Maradona que caminó sobre las aguas que al que terminó en la cruz de la que varias veces se pudo bajar.



Hay en este nuevo libro dibujos que relacionan a Messi con Maradona: “en vida y después”, explica el autor y agrega: “las diferencias entre ellos son las que puede haber entre un dios y un extraterrestre, entre un chico de Fiorito, un rebelde, un marginal, y un chico de Rosario, con familia muy contenedora. Dos genios y de acá”.



La relación de Rep con el fútbol es vasta, participó en proyectos como "Mundialitas", una exposición que abordó los mundiales de fútbol a través de dibujos coloridos y curiosos, así como en el ciclo televisivo homónimo con la voz de Pedro Saborido.



Nacido en la localidad bonaerense de San Isidro en 1961, Rep publica a diario en el matutino Página/12, colabora con la agencia de noticias Télam y conduce "Mundo Rep" por la Televisión Pública Argentina.

Desde miradas intimistas y otras más colectivas, entre la euforia en Qatar hasta la explosión de la alegría compartida en Buenos Aires, los librosrecuperan fotográfica y periodísticamente la historia de la Copa del Mundo más relevante de nuestros años a un año del inolvidable triunfo.La advertencia es concreta: "contiene material sensible". A cualquier argentino o argentina que decida sumergirse en(Planeta) le será difícil salir de la lectura ileso de emociones y el libro lo avisa en la primera página. A un año de aquel 18 de diciembre de 2022 que nos dejó a todos pasmados de alegría, este y otros tres libros abren el juego para recuperar la emoción del triunfo y aportan datos, información e incluso escenas íntimas que reconfiguran el recuerdo y reviven las escenas a un año del campeonato.. Emiliano "Dibu" Martínez en un entrenamiento, Ángel "Fideo" Di María andando en bici, Nicolás Otamendi tomándose un mate y Messi siendo el capitán del equipo son algunas de las fotos introductorias de "Coronados de gloria", un libro que propone un recorrido cronológico partido tras partido, una semblanza de cada hazaña que sella grandes recuerdos (salvo contra Arabia, por supuesto)., pasó más de 50 días conviviendo durante la Copa América y otros 40 en Qatar. Trabaja fotografiando a la Selección argentina de fútbol desde 2017. Los vio en entrenamientos, partidos ganados y perdidos, giras, viajes, concentraciones y hasta en situaciones íntimas como fiestas y cumpleaños."Lo que más quise con este libro es acercar la Scaloneta a la gente. Que no hubiera la distancia que siempre hubo entre los hinchas y los jugadores, que se sientan cerca y parte de este grupo. Y mostrar el compañerismo y la humildad que hay entre los jugadores, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, empleados y staff", explica a Télam Pagano.Dentro de las más de 200 páginas con imágenes que tiene el libro, el fotógrafo cuenta que una de sus fotos preferidas es una del equipo antes de salir a la cancha a jugar el partido contra México, en donde se ve un plano de Lionel Messi mirando fijo a cámara. "Se ve un grupo convencido de salir a ganar el mundial, con la mirada puesta en el partido, en la máxima concentración tras la derrota con Arabia", agrega el fotógrafo.Para aquellas personas que prefieren más lectura y menos foto,editado por Penguin Random House, recupera el trabajo de un autor que es periodista deportivo pero decide, en esta historia, utilizar los recuerdos de la vivencia del mundial junto a su hijo de seis años para darle una impronta cercana, con la que el lector puede identificarse rápidamente. Nuevamente: advertencia de material sensible.Esta es una de las propuestas que, a diferencia de los demás, decide poner el foco en el mundial que se vivió en Argentina, en las calles de todas las grandes ciudades del país: contar el fenómeno colectivo y social que despertó el fenómeno deportivo. Tucumanos arriba de un tanque, mendocinos festejando dentro de una iglesia, rosarinos colgados de un colectivo, familias enteras en la calle: los recuerdos de la locura compartida."A medida que pasa el tiempo ese recuerdo va quedando cada vez más como una especie de faro de la alegría, un ministerio de la felicidad argentina. Fue el tiempo en el que todos fuimos felices, porque fue un mundial que reivindicó el fútbol de la calle, del día a día de las personas. Las tribunas de fútbol, los estadios y los mundiales son cada vez más elitistas, pero esta alegría fue transversal y llana: todos pudimos salir a la calle a festejar", analiza, con la distancia del tiempo transcurrido, Burgo.Después de muchos años de cubrir mundiales y torneos de fútbol, y un año después de haber ganado la tercera Copa del Mundo,"Fue un campeonato que despertó movilizaciones multitudinarias nunca vistas, 2022 quedó sellado como el tiempo en que se multiplicó la alegría. No solamente por lo deportivo, es una Selección que despertó una fibra popular que otras selecciones no habían despertado, que también llevó al fútbol a un lugar menos masculino y machista.", agrega Burgo.Otro de los libros que recuperan este momento mítico es el que escribieroncuriosamente, un periodista argentino y uno francés:, editado por Penguin Random House. En este trabajo, que tiene una tapa icónica con un Messi dorado para guardar de colección, la dupla conoció a su familia, viajó a Rosario y a Barcelona, habló con ex-representantes, compañeros de equipo y médicos del 10.La primera versión fue publicada en 2012 en Francia, pero luego de Qatar 2022 el sello les propuso hacer una reedición que incluyera el triunfo de Messi en el mundial, y traza un perfil del jugador pocas veces visto en otros contenidos. Sobre el trabajo con un colega francés, Fest aclara: "Juillard fue súper profesional, no hubo ningún problema.""Hubo años en los que gran parte de los argentinos no solamente lo despreciaban, sino que hablaban muy mal de él. En el resto del mundo a nadie se le pasaba por la cabeza que en Argentina pudieran ser tan críticos con Messi. Entonces nos pareció interesante contar ambas orillas: a los argentinos, que estaban despreciando a un tipo por el que 200 países del mundo pagarían lo que no tienen por tenerlo en su camiseta. Y a los europeos, que en el país de Messi había una gran cantidad de gente que no lo quería", cuenta Fest a Télam.Con prólogo de Ezequiel Fernández Moores el combo de imperdibles para revivir la fiebre mundialista se completa con uno de los primeros libros que salieron tras el campeonato,(Planeta), escrito en poco tiempo y a dos manos por los periodistas Alejandro Wall y Gastón Edul (famoso por ser el notero que entrevistó a Messi en el momento del: ¿Qué mirás, bobo? Andá pa´ allá).Desde el campo de juego,a, la emoción a flor de piel, la experiencia transitada que se expande en el cuerpo y se imprime en un texto que sorprende, hacia la mitad, con algunas imágenes inesperadas.Para Wall, los mundiales son momentos que exceden al fútbol y por eso trascienden el paso del tiempo. "El desafío fue no solamente contar la Selección, sino contar una cultura lejana que se volvió fascinante. Historias de los barrios migrantes en Qatar, de la experiencia de vida de las mujeres en este país. Con esas historias el mundial se volvió un hecho social que, encima, tuvo a la Argentina campeón del mundo", cuenta el autor.Después de la experiencia en Qatar, Wall y Edul dedicaron un tiempo a revisar conferencias de prensa que no habían visto, entrevistas o notas que estando allá no habían podido prestar tanta atención. El material para la producción del libro les permitió "estirar" la emoción del mundial todo el tiempo posible. "Volvimos manija y de pronto fue como si no nos hubiéramos ido: seguíamos sumergidos en ese lugar. Y eso fue lo que quisimos transmitir", cierra Wall.