Guillermo Francos recibió al mandatario cordobés Martín Llaryora

Martín Llaryora fue el primer gobernador en reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos. (@GAFrancosOK)

Recibí al gobernador de Córdoba, @MartinLlaryora, y analizamos la situación de la provincia y el contexto nacional. Coincidimos en la necesidad de avanzar en la reducción el gasto público y acordamos trabajar en conjunto con el objetivo puesto en el crecimiento del país. pic.twitter.com/nPAJkLUhg1 — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) December 14, 2023

El ministro del Interior,, recibió este jueves al gobernador de Córdoba,, en un encuentro en el que ambos funcionarios calificaron como "positivo" y durante el cual analizaron la situación de la provincia y el contexto a nivel nacional.La reunión se realizó en el despacho que Francos tiene en Casa Rosada y, informaron fuentes de la cartera del Interior.Francos destacó las coincidencias con Llaryora, ya queen lo relativo a la necesidad de la reducción del gasto público"."Durante la reunión, el gobernador Martín Llaryora nos manifestó su acompañamiento, en el marco del inicio de esta relación institucional con la provincia de Córdoba", añadió el titular de Interior.Y refirió que "la intención de la cartera que conduzco es la de continuar reuniéndonos con los demás gobernadores para analizar la situación de cada una de las provincias, con el objetivo puesto en el crecimiento del país".A su turno, Llaryora aseguró:, y por esa razón le manifesté al ministro del Interior el acompañamiento de nuestra provincia en este contexto en el que debemos estar todos juntos".Se trata de la primera reunión que Guillermo Francos mantuvo como titular de la cartera de Interior con un gobernador provincial. Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo; y su par de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore.El lunes pasado, Llaryora había ratificado su, luego de tomar juramento a los nuevos ministros de su gabinete en la ciudad de Río Cuarto, y reafirmó que en su gestión se van a tomar "muchas decisiones difíciles para que Córdoba siga creciendo en un marco de austeridad".Entre esas medidas ratificó el congelamiento de la incorporación de empleados públicos, salvo el caso de salud, seguridad y educación; y además recortará el 25 por ciento de los haberes de gobernador y vicegobernador, el 15% de los ministros y el 10% de los restantes funcionarios.No obstante, había señalado queEn esa línea también había exigido al presdiente que le "saque la pata al campo, que deroguen las retenciones que es el robo más grande que sufre el pueblo cordobés", como así también sumó el reclamo por la regularización de la deuda que la Administración Nacional de Seguridad Social mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia.Además,especificando al respecto que Córdoba quiere "el mismo monto, el mismo dinero que le dan a los porteños" para el transporte y otros servicios.Por otra parte, Llaryora indicó que no está de acuerdo con paralizar la obra pública, al considerar que "es sinónimo de progreso de los pueblos y si no se hacen quedan condenados al atraso", por lo tanto anunció que va a hacer "lo posible y lo imposible para que la obra pública no se detenga, al igual que la salud y la educación pública".