Rastrean el origen de frases como "agarrate Catalina" o "tirar manteca al techo"

La investigación rastrea frases del habla cotidiana.

Tirar manteca al techo

No dar bola

"Echarse un polvo"

Agarrate, Catalina

Un grupo de lingüistas analizó la procedencia, el origen y las curiosidades alrededor de algunas de las expresiones populares de los argentinos como por ejemplocon el fin de desentrañar y comprender ese lenguaje que muchas veces heredamos.Si bien no todas las expresiones siguen en uso actualmente,, explicaron en un comunicado desde la plataforma Babbel, que reunió a un equipo de lingüistas para analizar la procedencia de estas frases."Conocer el origen y significado de las frases que utilizamos, con frecuencia, en nuestras conversaciones no solo añade saber a nuestro entendimiento del lenguaje, sino que también enriquece nuestra capacidad de comunicarnos de manera efectiva", comentó Esteban Touma, profesor de la plataforma de aprendizaje de idiomas Babbel Live.Ocurre que detrás de cada una de esas expresiones, hay una historia inesperada que remite a una herencia y una tradición, por lo que desentrañar su origen, permite conocer y comprender más sobre la cultura e idiosincrasia de un país.. Fue en esa época cuando el argentino Martín Máximo Alzaga Unzué y sus amigos jugaban a "embocar manteca" en el techo de los bares de París.Los jóvenes de la alta sociedad argentina adoptaron esta costumbre en nuestro país hasta que la volvieron popular en los bares y restaurantes de Buenos Aires. Sin embargo, era un juego que solo practicaban "los niños bien", porque eran quienes, detallaron los lingüistas.Otra de las frases desmenuzadas es "no dar bola". Tal como cuentan desde Babbel, en una mesa de billar la parte más valorada siempre fue el paño, es decir, la tela que cubre su parte superior. A principios del siglo XX no se les "daba bola", en otras palabras,que por primera vez se acercaban a los cafés que tenían mesas de billar.Los propietarios de esos establecimientos temían que, durante el juego, rompiesen el paño de un tacazo, una vidriera u otro objeto por la violencia con la que le pegaban a las bolas. La frase "no dar bola", que significa "ignorar" o "no prestar atención" fue, con el tiempo, reemplazada por "dar o no dar bolilla".En Europa, en los siglos XVIII y XIX, los burgueses y aristócratasEsto les provocaba molestos estornudos, por lo cual era común, durante las fiestas y reuniones, disculparse con los presentes para llevar a cabo esa práctica en otro cuarto.La frase adquiere su significado actual cuando se comienzan a aprovechar esas licencias o escapadas para mantener fugaces encuentros sexuales con amantes ocasionales. "Permiso, nos vamos a echar un polvo" era la disculpa habitual de parte de quienes necesitaban ausentarse.Otra frase extendida,que recorría los barrios de Buenos Aires en la década de 1940. Su bisabuela, su abuela y también su madre habían sido trapecistas, y todas murieron en accidentes de trapecio, por lo que era común que al comenzar su número, alguien siempre le gritara "Agarrate bien, Catalina", frase que con el tiempo se transformó en advertir a alguien sobre una situación peligrosa.A principios del siglo XX, existía una famosa galletita fabricada por la empresa Bagley llamada Lola, un producto, considerado saludable por los médicos debido a sus ingredientes de alta calidad y la falta de agregados artificiales, por lo que era recomendado a pacientes y formaba parte de la dieta de enfermos en los hospitales.Cuando alguien agonizaba, se utilizaba la expresión "No quiere más Lola" para insinuar que estaba entregado o que ya no tenía esperanzas de vida. Hoy se usa para referirse a una persona que abandona un objetivo por cansancio, por agobio o simplemente porque cree que no puede alcanzarlo.