EEUU le pidió a Putin negociar la liberación de estadounidenses en Rusia

Miller dijo que están dispuestos a negociar con Rusia. Foto: X@StateDeptSpox

Foto: AFP

Estados Unidos acusó este jueves al Gobierno ruso de haber rechazado todas las ofertas para la liberación de presos estadounidenses detenidos en Rusia y pidió que negocie "de buena fe", luego de que Vladimir Putin afirmara que esperaba alcanzar un acuerdo "mutuamente aceptable".estadounidense,, dijo el vocero en conferencia de prensa y subrayó que Moscú había "rechazado siempre" todas las ofertas que se le habían hecho, si bien Putin había dicho previamente que esperaba un acuerdo sobre este tema."Daríamos la bienvenida a que se involucraran seriamente con nosotros", señaló Miller, informó la agencia de noticias AFP., quien previamente, durante su gran conferencia de prensa anual, había manifestado"Estamos en contacto con nuestros socios estadounidenses sobre este tema. No es fácil, pero en general creo que nos entendemos. Espero que encontremos una solución", agregó el mandatario.Entre los detenidos están Evan Gershkovich, un periodista del diario The Washington Post acusado de espionaje, y el exinfante de Marina Paul Whelan.El comentario de Putin se produce horas después de que un tribunal ruso rechazara una apelación yun delito por el que se expone a hasta 20 años de prisión.Este periodista, de 32 años, trabaja para el diario The Wall Street Journal y fue detenido por los servicios de seguridad rusos durante un reportaje en Ekaterimburgo, en los Urales, el 29 de marzo pasado.Desde entonces permanece recluido en la prisión de Lefortovo en Moscú.Rusia nunca fundamentó sus acusaciones ni presentó públicamente pruebas, y todo el procedimiento se ha mantenido en secreto, sin que se conozca todavía la fecha del juicio.En los últimos años,, de 50 años, que en diciembre de 2018 fue arrestado en la habitación de un hotel en Moscú, donde se le encontró un dispositivo de memoria en el que almacenaba secretos de Estado, y se le dictó una sentencia de 16 años de prisión.