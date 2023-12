Italia y Alemania iniciaron una disputa por una escultura comprada por Hitler

La estatua del "Discóbolo" es una réplica romana del siglo II a.C. Foto: 123RF

"Es inadmisible. Tendrían que pasar por encima de mi cadáver. Fue adquirida de manera fraudulenta por los nazis y es parte de nuestro patrimonio nacional". Gennaro Sangiugliano

Origen del reclamo

Una disputa entre Italia y Alemania por la propiedad de laconocida como "", que en 1938 fue vendida a Adolf Hitler pero luego fue restituida a Italia, se desató en los últimos días a partir del reclamo queque para el dictador nazi representaba el ideal del hombre de la raza aria.La estatua del "Discóbolo" es una r. que representa a un atleta en el momento justo en el que va a lanzar un disco y está inspirada en la escultura original homónima tallada en bronce en el 450 a.C. por el escultor griego Mirón. La réplica romana se descubrió en Roma en el año 1781 y formó parte de la colección privada de la familia Lancellotti, en el Palazzo Massimo Lancellotti, en Roma.La disputa sobre la obra surgió luego de que, exigiera a las autoridades italianas su devolución, al señalar que fue legalmente adquirida en 1938 por el dictador alemán."Es un caso muy complejo y sensible porque no es un robo, fue una venta que hizo el líder de un país elegido por su pueblo. Es un tema ético, discutible, complejo. ¿? ¿No lo estamos discutiendo con YPF, correo, Aerolíneas, el petróleo...? Los mármoles del Partenón fueron vendidos a los ingleses, ¿eso no quita el derecho de Grecia de reclamarlos. Y así hay miles de casos en el mundo", plantea en diálogo con Télam elEn este sentido, explica que hoy la idea ". La Mona Lisa está en París porque la regaló un rey a otro rey ¿podemos pedirla de vuelta?" se pregunta el especialista.La Gliptoteca, que es el museo de escultura antigua de la ciudad alemana, fundamenta su exigencia hacia las autoridades italianas al asegurar queLa obra constituye una de las gy está expuesta en el, situado en pleno centro de la capital italiana.Ante este reclamo de la Gliptoteca,se opuso implacablemente. "Fue adquirida de manera fraudulenta por los nazis y es parte de nuestro patrimonio nacional", señaló Sangiugliano en declaraciones a la RAI, consignan hoy medios italianos.Inclusive el ministro italiano subió la apuesta y le reclamó a Knauss que devuelva a Italia el pedestal de la escultura en cuestión, una valiosa pieza del siglo XVIII que sigue en la citada galería de Munich. A ese espacio cultural fue llevado el "Discóbolo" en 1938 después de que Hitler quedara fascinado con la obra, al representar a su juicio el ideal del hombre de raza aria.Creo que la ministra Federal de Cultura, Claudia Roth, no sabe nada de esto. Y estoy seguro de que la cooperación entre Alemania e Italia, que ya es excelente en tantos campos, también mejorará en el futuro en el ámbito cultural", agregó Sangiugliano.Los hechos que generan el reclamo de Alemania tienen su origen en meses previos, cuando el aliado italiano de Hitler,y presionó al entonces. La operación se cerró en, según explica el Museo Nacional Romano en su ficha sobre la obra, una cantidad equivalente a 15,5 millones de euros actuales.A partir de esa negociación,que lo exhibió comoque ya había podido maravillarse con la escultura gracias a "Olympia", el documental de la directora Leni Riefenstahl sobre los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936. En la cinta, una referencia del cine propagandístico, la cineasta realiza un memorable fundido entre la imagen del Discóbolo y la del cuerpo desnudo del atleta alemán Erwin Huber.Pero, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial,la escultura fue incluida en lacon las miles dey quea sus propietarios originales.Las obras expoliadas por los nazis integran una extensa lista. "Robaron decenas de miles de obras y también compraron 'apretando" otras miles', señala Schavelzon y agrega que"Desde la guerra mundial el tema está en discusión. Un caso ejemplar fue, en la, el de la modestala que le habían robado decenas de grandes estelas mayas de piedra. Firmó acuerdos con los museos de Estados Unidos por los que se reconocía la propiedad de Guatemala pero quedaban en exhibición por 99 años en el otro país con un cartel que lo indicara. México declaró al Mural de Siqueiros que está en exhibición en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada como patrimonio nacional (de su país) pero pagó la restauración para que se exhiba aquí; finalmente ayuda a la imagen de la cultura del país en el exterior", dice Schavelzon.Según el experto, "quizás no haya que pensar en términos de saqueador-saqueado sino en la variedad de usos que tiene la cultura para la imagen nacional en el mundo. Alemania e Italia tienen sus bodegas con miles de objetos que no pueden exhibir -nosotros también nos pasa lo mismo- ¿no es mejor mostrarlas en otro lado? Para eso son las exposiciones internacionales precisamente. Es cuestión de llegar a acuerdos no a enfrentamientos".