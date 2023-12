Rata Blanca, Las Pelotas, Los Decadentes y Fabiana Cantilo en Baradero Rock 2024

El festival será en el Anfiteatro Municipal de Baradero / Foto: Eliana Obregón.

Rata Blanca, Las Pelotas, Los Auténticos Decadentes, Fabiana Cantilo, Catupecu Machu, Estelares, Turf y Dante Spinetta son algunos de los grupos y músicos que tomarán parte de la novena edición del, que se desarrollaráen el Anfiteatro Municipal de esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.Considerado uno de los festivales más convocantes del calendario de eventos musicales masivos del país, el encuentro propone tres escenarios alternativos, por los que pasarán más de 40 bandas en dos jornadas a puro rock and roll.Los organizadores dieron este jueves a conocer la grilla de espectáculos (rebautizada "line up") de los dos días, que contará con grupos como Guasones, La H No Murió, Usted Señálemelo, Nafta, El Kuelgue, Kapanga, El Plan de la Mariposa y Los Pericos, entre otros.También tomarán parte del festival de rock más importante de la provincia de Buenos Aires Emmanuel Horvileur, Nonpalidece, Benjamín Amadeo, El Bordo, Massacre, Piti Fernández, Nina Suárez y Camionero, entre otras propuestas.