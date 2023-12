Russo sobre "su" Central: "Si llegamos hasta acá es porque nadie nos regaló nada"

Foto: Sebastián Granata.

El maestro, el alumno y nuestra hinchada 🔝🤩



¡Central, Central, Central! 👏🏼🇺🇦 pic.twitter.com/6TfXtfy4D6 — Rosario Central (@RosarioCentral) December 11, 2023

¡Y Central sigue! 👊🏻💥⚽️



🔜 Final 🆚️ Platense pic.twitter.com/4BLeEzlUyY — Rosario Central (@RosarioCentral) December 12, 2023

Central agotó sus entradas en media hora Miles de socios e hinchas de Rosario Central se quedaron afuera de la final de la Copa de la Liga contra Platense, luego de las infructuosas gestiones de los dirigentes del club para cambiar la sede de Santiago del Estero por un estadio de mayor capacidad, como los de Racing, Independiente o Huracán.



"Estuvimos conectados con tres celulares a la vez para comprar las entradas, pero en media hora volaron", confió a Télam el dibujante Freddy González, de 60 años, un socio "canalla" que no se pierde un partido de Central hace más de medio siglo.



Central informó en sus redes sociales que "las entradas se agotaron en 38 minutos", en referencia a las 10 mil populares y 20 mil plateas otorgadas al club del barrio de Arroyito.



Algunos socios e hinchas de Central aseguran que el club vendió muy pocas populares "porque la mayoría fueron destinadas a los colectivos y combis que vendían los paquetes".



Distintos grupos viajarán a partir de mañana a Santiago del Estero, en combis que saldrán desde los barrios rosarinos y del Gran Rosario. Uno de los charters partirá desde Fisherton, a 66 mil pesos por pasaje, y otras de otros lugares, a 50 mil pesos por viaje, en ambos casos sin la entrada.



Los "canallas" que no consiguieron entradas se sorprendieron en las últimas horas con los anuncios de un empresario rosarino que vende un paquete de un vuelo chárter con entrada a 1.200.000 pesos y por una agencia de turismo de Buenos Aires que promociona un viaje en colectivo, con entrada y una noche de estadía por unos 200 mil pesos.



La previa

El director técnico de Rosario Central,, elogió este jueves a sus jugadores y aseguró que ningún equipo "llega a una final por nada", al referirse al, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.: si llegamos hasta acá es por algo, porque nadie nos regaló nada", sostuvo Russo.Consultado sobre sus sensaciones ante la final, retrucó a un cronista televisivo: "¿Por qué no me lo preguntaste en el primer partido? ¿Vos te creés que el primer partido es diferente al último?"En este sentido, Russo sostuvo que lo más importante para darles a sus jugadores antes de la final "es calma y tranquilidad. No tenemos que alterar todo lo que hicimos, por algo hemos llegado hasta acá"."No tenemos que alterar todo ni tampoco dejarnos estar, Dios quiera que se nos dé, si se tiene que dar se va a dar, pero nadie nos regaló nada, así que vamos a tratar de llegar a este momento de la mejor manera. Ustedes me preguntan por las sensaciones, pero ellos son futbolistas a los que no hay que explicarles todo, no busquen nada raro y entiendan que somos seres humanos y que somos normales", expresó.Russo, de 67 años, habló este mediodía en una conferencia de prensa ofrecida en el predio de Arroyo Seco, después de la práctica matutina, y consultado sobre el gran momento que vive el arquero-quien atajó dos penales contra Racing Club y tres contra River Plate- señaló que "esto es cuestión de hablar mucho,, como lo estamos todos, y eso es algo que te da mucha confianza".Consultado sobre si la forma en la que juega Central es la que más le gusta, Russo respondió que "las formas a veces tienen que ver con el nivel de los jugadores, a uno a lo mejor le gustaría jugar de determinada manera, pero hay que ver que hay buenos jugadores y que el armado del equipo fue duro, largo y difícil".En este sentido,recordó que "lo más importante es que nosotros sabemos de dónde venimos. Cuando empezamos todo esto con Gonzalo (Belloso, el presidente y exdelantero "canalla") estábamos a cinco puntos del descenso y el club estaba fundido, y perdimos varios partidos, hemos recibido golpes durísimos, pero siempre nos levantamos. Por eso, saber de dónde venimos y dónde empezamos este camino nos sirve para tomar dimensión de dónde estamos parados ahora".Russo mantiene en duda el armado del mediocampo para la final de la Copa de la Liga contra Platense, que se jugará del sábado a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero., avisó el entrenador "canalla" el sábado último en Córdoba, apenas Central venció 2-0 en los penales a River, en la gran noche del arquero Jorge "Fatura" Broun.Russo repitió contra River la formación del equipo que había vencido también por penales a Racing y, a priori, está tentado a hacerlo el sábado contra Platense.Central jugó en estos dos partidos con un doble cinco integrado por Agustín Toledo y Kevin Ortiz, y la única duda de Russo para confirmar la formación es la posibilidad de incluir al mediapunta Maximiliano Lovera por Toledo, con la idea de armar un equipo más ofensivo.Con prácticas a puertas cerradas en el predio de Arroyo Seco -que sólo abrió esta mañana veinte minutos para tomar imágenes- Russo guarda por ahora bajo siete llaves la formación del equipo que jugará la final, el partido más importante de sus cinco ciclos en Central.El probable equipo "canalla" formará con Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Agustín Toledo o Maximiliano Lovera y Kevin Ortiz; Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Luca Martínez Dupuy.