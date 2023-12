"La sustentabilidad política del país se basa en construir un nuevo pacto social"

Foto: Nacho Sanchez

"Hemos vivido una mentira como país durante mucho tiempo porque el Estado ha generado trabas para permitirles a generar trabajo"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó este jueves que la sustentabilidad política del país durante el gobierno del presidente Javier Milei se basará en la construcción de un nuevo pacto social surgido del "mandato popular del 19 de noviembre", cuando el mandatario se impuso en el balotaje electoral., dijo Francos durante un diálogo que mantuvo con el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, con motivo del 22 seminario del programa ProPymes realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.Francos sostuvo que la Argentina está viviendo "el comienzo de una nueva oportunidad" después de 40 años de democracia en los que, "salvo en un período de tiempo en el que pareció que se empezaba a ver la luz de la apertura económica", el país vivió, a su criterio, "un período negro" porque el rol del Estado "era una mentira"., les dijo el funcionario a los empresarios que asistieron al seminario organizado por el Grupo Techint.Al respecto, indicó que el objetivo del gobierno de Milei es "generar un cambio cultural en la Argentina que permita que el Estado desarrolle su rol fundamental", que es garantizarle "a todos los argentinos justicia, seguridad y educación".Francos admitió que el país sufrirá "en los próximos meses una dura situación" a partir de las medidas de "fuerte ajuste" anunciadas el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, que procuran "llevar a cero el déficit".En ese escenario, comentó a los empresarios que, "como ha dicho el Presidente varias veces, la obligación de ustedes es hacerse ricos, porque generar riqueza es lo que genera trabajo y la posibilidad de desarrollarse como sociedad".Durante la campaña electoral "convencimos a mucha gente, porque no ha habido un resultado electoral tan potente en la Argentina, como el que tuvimos el 19 de noviembre, de una fuerza política que se construyó a través del discurso de un dirigente disruptivo, tal vez para muchos, que planteó nada más que la libertad como eje de su campaña. Y eso generó el apoyo del 56% de los argentinos", analizó Francos.Más allá del respaldo electoral, el ministro del Interior consideró que"Hace falta mucho diálogo entre los argentinos. Hace falta superar mucha confrontación. No quiero decir grieta, porque cuando digo grieta parece que está siempre volviendo lo mismo, pero hemos confrontado muchas veces sin escucharnos unos a otros y yo creo que el arma principal de la democracia es el diálogo", opinó el funcionario.Francos dijo que está "convencido de que, a través del diálogo, se conseguirá "la sostenibilidad política" del país "entre los distintos actores porque, en definitiva, todos escuchan la voz del pueblo"."Yo hablo con los dirigentes políticos y con los dirigentes sindicales: todos se sintieron impactados por el resultado electoral. Todos entienden que hay una vocación del pueblo argentino por decir basta, cambiemos", aseveró.Destacó el respaldo político que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo este miércoles en el Senado de parte de las bancadas opositoras, a excepción del Frente de Todos (FdT), para quedarse con la Presidencia Provisional de la Cámara alta, así como con las secretarías Parlamentaria y Administrativa y la mayoría de los lugares en las 46 comisiones que conforman el cuerpo."Hubo 39 senadores que se juntaron espontáneamente para apoyar la constitución del Senado, armar sus autoridades y dejar de minoría al sector kirchnerista", explicó.Así, el sanluiseño Bartolomé Abdala fue elegido presidente provisional del Senado con el voto de sus compañeros de bancada, pero también de la UCR, Frente PRO, LLA, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones.Para Francos, el hecho de que"Uno, hacia dentro de nuestra fuerza, genera una enorme responsabilidad y compromiso con ese apoyo. Y otro, al resto de la dirigencia de todos los sectores en la Argentina, porque lo que está diciendo el votante es 'hasta aquí llegamos, este camino no va más'. Eso me parece que es lo más importante de todo este proceso y lo que abre las puertas a un camino diferente", sostuvo Francos.En el seminario organizado por el Grupo Techint, también estuvo presente la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, quien asistió junto a su equipo de asesores, pero no habló frente a los empresarios allí reunidos.