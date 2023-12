Manuel Rodríguez, el espía chileno del general San Martín

Manuel Rodríguez siempre contó con el apoyo de San Martín. (Ilustración Osvaldo Révora)

El Zorro latinoamericano

La revolución permanente

El 5 de abril, la victoria de San Martín en Maipú consolidó para siempre la independencia chilena

"El cautivo de Til Til" (versión de Soledad Pastorutti) VER VIDEO

"El cautivo de Til Til" (por Patricio Manns con Inti Illimani) VER VIDEO

Una postal de la emancipación americana.Eraen la ciudad de Santiago cuando un carruaje con armazón de fresno y apliques plateados atravesó la Plaza de Armas para frenar en la explanada del Palacio de los Gobernadores. En aquel instante, un pordiosero cojo se abalanzó sobre el vehículo para abrirle la puerta a la máxima autoridad de la Corona Española en Chile,. Y tras ser retribuido por ello con una moneda de cobre, tartamudeó un agradecimiento antes de esfumarse de allí con su andar incierto.estuvo lejos de imaginar que ese ser andrajoso era nada menos queHe aquí la historia olvidada de un personaje hecho con fragmentos. Y también la aún hoy misteriosa trama de un crimen urdido desde las sombras de una epopeya revolucionaria.En octubre de 1814 hubo un exilio en masa de patriotas chilenos a Mendoza trasal ejército de la Patria Vieja y que puso fin a su proceso independista. Entre los recién llegados estaba Rodríguez., además de su secretario. Pero no fue recibido en el territorio argentino con los brazos abiertos debido a la enemistad del mandatario depuesto con el general Bernardo O`Higgins, a quien había preferido San Martín para consumar su proyecto de liberación en el Alto Perú. Por lo tanto,y el silencio político que le impusieron sus anfitriones.Hasta que un día abordó a San Martín con la siguiente propuesta:–¿De qué está hablando? –dijo el General, algo perplejo.Su interlocutor entonces le soltó de corrido:Rodríguez no exageraba:a la base del Ejército de los Andes en El Plumerillo. Lo que se dice, acción psicológica.El joven abogado insistía:–¿A qué gente se refiere?Se refería al batallón policial de la Corona, los perros del Gobernador. Ellos habían levantado una horca en la Plaza de Armas. Y toda persona que alzara la voz corría peligro de muerte.Un sexto sentido hizo que San Martín confiara en Rodríguez, a pesar de la enorme contrariedad que ello causó en O’Higgins y también en Bernardo de Monteagudo, quien lo asesoraba en sus planes.De modo queen la retaguardia del enemigo con un objetivo múltiple: preparar una insurrección popular que coincidiera con la ofensiva del Ejército de los Andes, dedicarse al hostigamiento permanente de las tropas del Gobernador y poner en marcha un servicio de inteligencia.A comienzos de 1815,. Se movía como un fantasma por peligrosas rutas. Al llegar a Santiago tomó el camino de Apoquindo para dirigirse hacia el Convento de los Dominicos, donde estableció su base operativa.Desde entonces, con ropaje de mendigo fingía pedir limosna de casa en casa para así encubrir las citas con sus contactos;con variados disfraces: limpiador de acequias, vago, huaso, vendedor ambulante, cura, viejo, monaguillo, peón, hacendado y borrachín. Así manejaba su red de espías.En paralelo; el más célebre de estos últimos fue José Miguel Neira, alias “El Huaso”, un hampón de temible reputación. Es en medio de aquellos hombres donde Rodríguez consolidó su popularidad. Junto a esa montonera de 60 cuatreros no demoró en emprender una guerra de guerrillas contra las tropas realistas en las zonas de Colchagua, San Fernando y Curicó.En tales circunstancias,Durante los ataques nocturnos a las guarniciones españolas se escuchaba su voz: “¡Que avance la artillería! ¡Que se muevan los cañones!”. Pero lo que sus combatientes realmente movían eran rastras de cuero con piedras que imitaban el ruido del rodado de los cañones, lo que causaba el pánico del enemigo.También acostumbraba a poner en circulacióna los uniformados de la Corona. De hecho, esas tácticas dieron sus frutos: Marcó del Pont estaba desesperado al punto de prohibir por decreto el andar a caballo desde el Maipo al Maule.Al comienzo de 1817, durante una recepción ofrecida por el Gobernador en su residencia, éste departía con el marqués de Casablanca, recién llegado de la Madre Patria en misión oficial. Y sus palabras fueron:El marqués se mostró gratamente sorprendido.Nuevamente Marcó del Pont estuvo lejos de imaginar que ese hombre almibarado no era otro que Rodríguez.Mientras tanto el Ejército de los Andes ya avanzaba hacia Chile.Exactamente al mes de iniciado el cruce cordillerano, la victoria de Chacabuco puso fin en Chile a la dominación española. O’Higgins fue nombrado Director Supremo.. Y eso se agravó con el fusilamiento del bandolero Neira.Además, O`Higgins acusaba a Rodríguez de alborotador. Su respuesta fue: “Soy de los que piensan que los gobiernos deben cambiarse cada año a lo más. Si fuese Director y no encontrase quien me hiciera la revolución, me la haría yo mismo”.El 19 de marzo de 1818 ocurrió el ataque español a las fuerzas chilenas en Cancha Rayada.. Rodríguez entonces asumió la suma del poder y se puso al frente de la resistencia al grito de: “¡Aún tenemos patria, ciudadanos!”.Su iniciativa –apuntalada con la creación de los Húsares de la Muerte, una milicia de 200 hombres– logró contener el asedio realista en Santiago.Entonces Rodríguez le devolvió el mando de la república y se puso a su servicio. Un gesto no correspondido: O’Higgins ni siquiera supo valorar su rol en los recientes acontecimientos y lo sometió al ostracismo.Poco después,por el fusilamiento en Buenos Aires de los hermanos José Miguel y Luis Carrera. Ese día terminó en un calabozo del cuartel de los Cazadores de los Andes. Semanas más tarde, un batallón de aquel cuerpo –al mando del coronel argentino Rudecindo Alvarado– inició su traslado hacia la lejana cárcel militar de Quillota.Dicen que la noche anterior, en el mayor de los secretos,En la mañana del 26 de mayo, tras pernoctar en Polpaico, la caravana que llevaba al prisionero se detuvo en el paraje Til-til.