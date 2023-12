Confirmaron los sideshows del Lollapalooza

El jueves 14 de ese mes se presentarán el grupo de indie rock francés Phoenix en el C Complejo Art Media. / Foto: Archivo

LLEGARON LOS SIDESHOWS #LOLLAAR 2024 📣🥳



PHOENIX | 14/03 | C Complejo Art Media

OMAR APOLLO | 14/03 | Niceto Club

THE DRIVER ERA | 14/03 | Teatro Vorterix

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD | 18/03 | Teatro Vorterix pic.twitter.com/n0tefCsIPi — Lollapalooza AR (@lollapaloozaar) December 14, 2023

Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & the Lizard Wizard son las bandas que protagonizarán los sideshows que prevé la edición 2024 del Lollapalooza Argentina, que se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de marzo próximos, según confirmó la organización local del festival.(Av. Corrientes 6271),(Niceto Vega 5510) y, en tercer lugar, el dúo estadounidense de rock alternativo(Federico Lacroze 3455)., banda australiana de rock psicodélico, que realizará un show individual en el Teatro Vorterix.El ya tradicional encuentro musical, que llevará a cabo su novena edición en el país, contará el año próximo con la presencia de Blink-182, The Offspring, SZA y Limp Bizkit, entre más, como principales atracciones.también dirán presente Arcade Fire, Diplo, Cristian Castro, Thirty Seconds to Mars y Sam Smith. Entre los artistas nacionales, por su parte, se encuentran los Winona Riders, Mujer Cebra, Juliana Gattas y Miranda!, Bandalos Chinos y el dúo El Zar, entre otros.