"México 71", la primera proeza del fútbol femenino argentino

Elba Selva / Foto: Prensa.

"'México 71' viene a demostrar que el fútbol femenino tiene historia hace ya muchos años, que no es algo que 'está de moda' como se suele escuchar" Carolina Gil Solari

María Esther Ponce / Foto: Prensa.

Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández / Foto: Prensa.

Luky Sandoval / Foto: Prensa.

Ángela Lerena / Foto: Prensa.

“México 71”, documental dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina M. Fernández que se estrena este jueves en el porteño Cine Gaumont, propone demostrar que el fútbol femenino en el país tiene una historia y que “no es algo que está de moda"”.A partir de testimonios y de un invaluable material de archivo, la película cuenta la historia de un grupo de futbolistas argentinas que en 1971 viajó a México para representar a su país por primera vez en un mundial.A partir de la voz de sus protagonistas,, "México 71" cuenta cómo tras falsas promesas de un empresario, estas mujeres llegaron al país azteca y descubrieron que estaban solas, sin botines, sin camisetas y sin director técnico.Sin embargo, a fuerza de goles -particularmente los cuatro que Elba Selva hizo en el partido contra Inglaterra, que terminó 4 a 1- y personalidad se convirtieron en las favoritas del público mexicano."'México 71' viene a demostrar que el fútbol femenino tiene historia hace ya muchos años, que no es algo que 'está de moda' como se suele escuchar", apuntó en diálogo con Télam Carolina Gil Solari., agregó.En la entrevista con esta agencia,El documental se podrá ver desde este juevesa las 12.45, 14, 17.30 y 20.45 en el Cine Gaumont, ubicado en Rivadavia 1635.- Carolina Gil Solari: Empecé a fomentar el fútbol femenino en Vélez y a interiorizarme en el ambiente, compartir charlas y encuentros. En una de esas charlas conocí a Lucila Sandoval, la verdadera investigadora de esta historia y quien se encargó de encontrar una por una a las mundialistas. También en ese periodo empecé a jugar al fútbol y a militar por los derechos de las jugadoras mientras estudiaba Diseño de Imagen y Sonido. Para una materia de la facultad hice un cortometraje titulado "Próceres" contando muy poco de esta historia, bajo el marco académico. Carolina Fernández (codirectora), vio esta historia y me propuso hacer una película. Ella tiene mucha experiencia en documentales, trabajó en documentales de fútbol masculino también y creía que era un acto de justicia visibilizar esta historia.- CGS: Buscamos retratar esta hazaña desde la épica, resaltar a estas mujeres que viajaron a México con el sueño de representar a toda la Argentina. Así lo vivieron ellas, como uno de los mejores momentos de su vida. Es triste que la sociedad y los medios no las hayan acompañado en esto; creemos que la denuncia a la invisibilización ya está implícita, y que no era necesario reforzarla. Buscamos enaltecerlas y mostrar con admiración lo que hicieron sin importarles el qué dirán: dejaron todo por cumplir su sueño y jugar un mundial.- Carolina Fernández: Las protagonistas se nos metieron en el corazón y eso es porque son seres adorables y en los testimonios hay mucha ternura porque ellas lo recuerdan así, fue un momento importante en sus vidas en el que se sintieron muy queridas y admiradas por el público mexicano.- CGS: El relato se construye a partir del testimonio de Lucila Sandoval, que es quien fue en búsqueda de esta selección, y se dedicó a reconstruir la historia encontrando a cada jugadora. También nos apoyamos en la cronología de los partidos del mundial para ir contando cada uno junto a su material de archivo. Además realizamos una muestra de objetos de aquella hazaña que oficia un poco como hilo conductor de esta historia.- CGS: Consideramos que nos complementamos muy bien ya que Carolina Fernández, por su experiencia en producción de documentales, aportó muchísimo conocimiento desde el área técnica y de posproducción, y desde mi lado sumé desde el fútbol femenino realizando las entrevistas y la investigación. Estas jugadoras dejaron todo por la camiseta Argentina y eso hay que valorarlo ya que era una época y un contexto donde no fue nada fácil para ellas acceder al deporte. Tenían un sueño y fueron a cumplirlo.- CF: Trabajar juntas fue un proceso muy orgánico porque unimos nuestros conocimientos y experiencias. Lo que más nos sorprendió era saber que en el año 71, mucho antes que nosotras naciéramos, este grupo de valientes mujeres emprendían un viaje a la aventura para representar a nuestro país en el deporte que todos los argentinos y argentinas amamos, que es el fútbol.- CGF: Más que un homenaje es un relato épico y divertido de un Mundial que se invisibilizó durante más de 50 años. Creemos que es un pequeño acto de justicia para ellas ya que esta historia va a quedar por siempre plasmada en la pantalla grande del cine.- CF: Esta película busca homenajearlas y que quede un registro por siempre de esta selección. Las admiramos muchísimo.