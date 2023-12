Ecuador: 30 jueces, fiscales y policías detenidos por presuntos nexos con el narcotráfico

En los 75 allanamientos simultáneos, los uniformados hallaron más de 40.000 dólares, tres armas, 100 cartuchos y explosivos / Foto: Captura de video

Los allanamientos

Una treintena de personas, entre ellas jueces, fiscales y policías, fueron detenidas este jueves en Ecuador en el marco de una investigación por presuntas relaciones con el narcotráfico, informó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.El denominado operativo Metástasis es "una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos", afirmó Salazar.Terán, que también fue juez de la Corte Nacional de Justicia, tildó de "ilegal y arbitraria" su detención."No conozco hasta este momento el motivo", comentó en declaraciones al canal Ecuavisa, reproducidas por la agencia de noticias AFP.Fiscales, jueces, guías penitenciarios y policías, incluido un exgeneral que trabajó dentro del organismo que administra las prisiones, también están involucrados en la investigación, que surgió a raíz de la muerte del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en una cárcel.Su muerte derivó en una masacre carcelaria que duró tres días y dejó una treintena de muertos y más de 60 heridos en octubre del año pasado. Norero, quien tenía 36 años, era conocido con el alias de "El Patrón" y también era buscado por Perú.Según indicó la Policía, a raíz de la muerte Norero se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico.La banda de Norero estaba dedicada aEn los 75 allanamientos simultáneos, los uniformados hallaron más de 40.000 dólares, tres armas, 100 cartuchos y explosivos.Salazar expresó que el operativo de esta madrugada es el "más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico" en el país, donde entre enero y noviembre la policía decomisó 189 toneladas de droga.A la par del narcotráfico creció la violencia: entre 2018 y 2022 los homicidios se cuadruplicaron en el país."Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado, ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales ha permeado las instituciones", dijo Salazar, quien anticipó que la respuesta al operativo "será una escalada de violencia" en el país, informó la agencia de noticias AFP.Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo,Bandas criminales ligadas al narcotráfico disputan en las calles a sangre y fuego las rutas para el tráfico de drogas. Las cárceles no escapan a la violencia y desde febrero de 2021 al menos 460 reclusos han fallecido en medio de cruentas masacres.El operativo tuvo lugar en momentos en que la propia Salazar afronta una solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por no atender casos de corrupción, entre estos uno donde se ha vinculado al cuñado del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) y otro contra el exmandatario Lenín Moreno, procesado luego que abandonara el país para vivir en Paraguay.