El ex "Calamar" Spontón consideró que Platense tiene la impronta de su DT Palermo

La importancia de Macagno

El exfutbolista Claudio Spontón, una de las figuras más importantes en la historia de Platense, al que también dirigió hasta el año pasado, consideró que, y consideró que"Platense jugó siempre de igual a igual, es un equipo que no destella pero sabe lo que quiere y aprovecha sus oportunidades. Palermo le transmitió mucha seguridad, convenció a los jugadores con su idea, y el equipo sabe bien lo que hace adentro de la cancha", analizó Spontón en una entrevista telefónica que concedió a Télam.El exfutbolista, nacido en la ciudad santafecina de Malabrigo hace 55 años, desmenuzó al equipo de Palermo siendo un profundo conocedor del plantel, ya que lo dirigió entre 2021 y 2022, poco después de su regreso a primera división."El hecho de haber empezado la temporada peleando el descenso lo llevó a jugar de igual a igual contra todos los rivales, y haber pasado dos eliminatorias (ante Huracán y Godoy Cruz) fortalecieron al grupo porque lograron jugar sin importar el contexto, eso es algo muy bueno", añadió el exdelantero.Spontón debutó en Platense en 1987 con José Ramos Delgado como DT (en La Bombonera, ante Boca) y su velocidad sumado a una zurda hábil lo hicieron destacarse enseguida, así pasó a River Plate en 1991 y luego continuó su carrera en otros clubes.Tienen estilos distintos, Central por historia lógicamente irá a buscarlo y Platense esperará su momento y aprovechará las oportunidades que tenga. Creo que el título está para cualquiera de los dos", analizó Spontón.El exdelantero consideró que lo de Platense sería "histórico" dado que nunca salió campeón ni jugó la Copa Libertadores, algo que logrará si da la vuelta olímpica en Santiago del Estero, aunque también admitió que significa una "presión extra" jugar con ese contexto que mantiene ilusionado y expectante a sus hinchada, la mayoría afincada en el barrio porteño de Saavedra.. No quiero resaltar a ninguna figura sino al equipo entero, aunque es cierto que el arquero fue clave en esta última etapa", subrayó Spontón a Télam desde la ciudad cordobesa de Carlos Paz.Es que el arquero Ramiro Macagno, surgido de Atlético Rafaela y de un breve paso por Newell's Old Boys, descolló en las definiciones por penales de cuartos de final ante Huracán y en semifinales ante los mendocinos de Godoy Cruz.Macagno, de 26 años, contuvo dos penales ante Huracán, los ejecutados por Fernando Tobio y Fernando Torrent, y cuatro frente a el "Tomba", los que patearon Enzo Larrosa, Roberto Fernández, Thomás Galdames y Federico Rasmussen."Macagno fue muy importante, también Ronaldo Martínez con sus goles y los dos marcadores centrales (en alusión a Ignacio Vázquez y Gastón Suso), pero prefiero quedarme con la solidez de todo el equipo", concluyó Spontón.En cuanto a la actividad del plantel dirigido por el "Titán" Palermo, se entrenó por la mañana en su estadio ubicado en Vicente López y si bien la formación no está confirmada, se estima que será la misma que eliminó a los mendocinos en la semifinal jugada el sábado pasado en el estadio Único de San Nicolás.Es decir que Platense alistará en la final a Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Raúl Lozano; Facundo Russo, Franco Díaz, Nicolás Castro y Lucas Ocampo; Mateo Pellegrino y Ronaldo Martínez.La final de la Copa de la Liga se jugará el sábado 16 de diciembre a partir de las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con televisación de ESPN y TNT Sports, y el arbitraje de Nicolás Ramírez.El plantel viajará a Santiago del Estero este viernes al mediodía en avión y la intención de Palermo es realizar una práctica en el estadio al que irán para hacer el habitual reconocimiento del terreno.