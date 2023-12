A 10 años de la muerte de Peter O'Toole, el inconmensurable "Lawrence de Arabia"

Hijo de una enfermera escocesa y un orfebre de metales.

Lawrence de Arabia VER VIDEO

Ilustración: Pablo Blasberg

Últimas participaciones

A pesar de haber sido ocho veces candidato al Oscar de Hollywood, recién recibió uno honorífico en 2002 por su trayectoria. / Foto:AFP

El actor Peter O'Toole estuvo ocho veces nominado al Oscar y protagonizó varios éxitos cinematográficos, pero sin dudas su nombre quedará para siempre ligado con la multimillonaria superproducción "Lawrence de Arabia", con la que saltó a la fama máxima en una carrera que comenzó en los 50 y se apagó hace diez años en Londres, cuando falleció a los 81 años.Su vida,: a ciencia cierta, no se sabe si nació en la ciudad irlandesa de Connemara o en la inglesa Leeds, ya que hay documentos que validan tanto una como otra como su lugar de nacimiento.Incluso hasta la fecha es difusa: el certificado irlandés es de junio de 1932, mientras que el británico es de agosto de ese año. Lo único cierto es que el actor de "Adiós Mr. Chips" y "El último emperador" reconocía esta última como la oficial.Hijo de una enfermera escocesa y un orfebre de metales, jugador de fútbol, además de levantador de apuestas de carreras de caballos, vivió parte de su infancia de pueblo en pueblo del norte de la isla.Durante la Segunda Guerra Mundial, el niño O'Toole estuvo confinado como pupilo en una escuela de monjas donde, contó en alguna oportunidad, sufrió maltratos físicos. A los 15 años, una vez fuera de institución, trabajó en los sistemas de señales y radio de la Royal Army, hasta finalizado el conflicto bélico.Ya con la vocación de actor, intentó ingresar en Dublín a la Abbey Theatre, pero pese a sufrir el rechazo no bajó los brazos hasta que pudo formar parte de la Academia Real de Arte Dramático en 1952, donde se formó con Albert Finney y Alan Bates, entre otros notables del teatro y el cine de su país.Tras pasar por la BBC, entre otras casas productoras, y algunos filmes de renombre,de David Lean, una megaproducción anticolonialista basada en un personaje histórico de 1912.Imposible no tener en la memoria la imagen de O'Toole con sus ojos claros y la piel bronceada, arriba de un caballo, tapado con un turbante blanco y el desierto de Egipto de fondo., en la cual las superproducciones estaban a la orden del día con películas como "Espartaco", de Stanley Kubrick; "Doctor Zhivago", del propio Lean; o el western de Sergio Leone "El bueno, el feo y el malo".A este filme seguirían otras memorables actuaciones como las de "Becket" (1964), de Peter Glenville, junto a Richard Burton; "Lord Jim" (1965), de Richard Brooks; "¿Qué pasa, Pussycat?" (1965), "Cómo robar un millón de dólares", de William Wyler, junto a Audrey Hepburn; y "La noche de los generales" (1967), de Anatole Litvak.Su carrera en el cine, siempre ligada al éxito, continuó durante los 70 y mediados de los 80, momento en el cual también empezó a incursionar en la televisión y los relatos.Sus últimas participaciones en pantalla grande fueron en la voz del crítico culinario Anton Ego en la animada "Ratatouille" (2007); en "Cristiada" (2012), donde compuso al padre Christopher, y "The Whole World at Your Feet", una casi desconocida producción de Kazajistán, protagonizada por Armand Assante.. O`Toole también tenía una reputación de conducta algo desordenada después de episodios de alcoholismo, y promediando la década del 70 se le diagnosticó pancreatitis y fue advertido por los médicos que su adicción podría resultar letal.Estuvo casado con la actriz irlandesa Siân Phillips entre 1958 a 1979, con la que tuvo dos hijas, Kate y Patricia; convivió con la modelo Karen Brown, con quien tuvo otro hijo, Lorcan Patrick, pero nunca se volvió a casar debido a sus convicciones religiosas.y su muerte fue anunciada por su representante y difundida por la BBC, la imponente cadena mediática británica que tanto reprodujo el cine en el que había triunfado.