Melella logró que se aprobara el llamado a una reforma de la Constitución fueguina

“Algunos dicen que no son los tiempos para una iniciativa como esta. Me pregunto cuáles son esos tiempos. Nosotros estamos convencidos de que es ahora", dijo Melella / Foto: Prensa.

“Hay que terminar con los cargos vitalicios, la reelección indefinida de los legisladores y la intromisión de la política en la selección de jueces” Gustavo Melella

Hoy avanzamos hacia una nueva Constitución Provincial, moderna, que sienta las bases para consolidar la Tierra del Fuego con la que sueña la gente.



Quiero agradecer a las y los Legisladores que permitieron este debate tan necesario. pic.twitter.com/CHiwfOfvm1 — Gustavo Melella (@gustavomelella) December 14, 2023

Melella hizo alusión a que la Constitución provincial fue sancionada en 1991, mientras que durante ese lapso “el pueblo amplió sus sueños, sus demandas y sus expectativas” y ahora “aspira a un presente y a un futuro acorde a los nuevos tiempos”

La Legislatura desancionó por mayoría la convocatoria a una reforma de laimpulsada por el gobernadory que se llevará a cabo durante el transcurso del año próximo.El proyecto de ley apoyado por 10 de los legisladores presentes (4 votaron en contra) establece la, y menciona que una, en el término de siete meses a contar desde este miércoles.La gestión de Melella, quien el domingo asume su segundo mandato al frente del Ejecutivo fueguino, propone “terminar con los cargos vitalicios, la reelección indefinida de los legisladores y la intromisión de la política en la selección de jueces”, entre otros aspectos de la reforma adelantados por el propio mandatario en declaraciones a la prensa local.A su vez,en el cargo.“Algunos dicen que no son los tiempos para una iniciativa como esta. Me pregunto cuáles son esos tiempos. Nosotros estamos convencidos de que es ahora. Es nuestro deber sentar las bases sólidas para la transformación de Tierra del Fuego. Es el deseo de nuestros vecinos y tenemos que estar a la altura de esa demanda”, afirmó el gobernador a través de un comunicado.Melella hizo alusión a que la Constitución provincial fue sancionada en 1991, mientras que durante ese lapso “el pueblo amplió sus sueños, sus demandas y sus expectativas” y ahora “aspira a un presente y a un futuro acorde a los nuevos tiempos”.“Hoy existe una transformación tecnológica increíble que nos abre un horizonte impensado por aquellos hombres y mujeres. Hoy es una realidad y así debe quedar asentado en nuestra Constitución”, agregó.@fotoWA su vez,además de “especificar que el mandato de los legisladores sea igual a del gobernador”.En relación a otros temas, dijo que(porque incluye a la Antártida) y el compromiso de los funcionarios fueguinos con la defensa del subregimen de promoción industrial.También aclaró que la necesidad de reformar la Constitución fue planteada al comienzo de su gestión, y que quedó postergada a raíz de la pandemia.“Lo planteé siempre. Lo que sucede es que algunos tienen miedo de perder sus privilegios”, aseguró el mandatario fueguino.Por su parte,y en particular a la forma en que fue tratada en el recinto legislativo.“Es lamentable en términos institucionales que se haya sancionado la ley que habilita el llamado a la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego sin debate previo y sin la participación ciudadana”, observó Villegas a través de su cuenta oficial de X.El proyecto de reforma estipula que “el funcionamiento de la convención constituyente se solventará con los recursos de los tres poderes del Estado, debiendo los mismos colaborar en su concreción”.Entre otros artículos que serán sometidos a discusión figura el que establece a la ciudad de