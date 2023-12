El Gobierno y la Mesa de Enlace se reúnen por las medidas económicas

El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, confirmó la reunión de la Mesa de Enlace con el gobierno / Foto: Archivo.

Representantes del Gobierno se reunirán este juevesanunciado el último martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.Achetoni dijo que el encuentro con el flamante Gobierno será "en el día de hoy", posiblemente a partir de las 13, según fuentes de la Mesa de Enlace consultadas por Télam."Vamos a tener reunión con el Gobierno para plantearle esta situación (las retenciones) que, por más recaudatoria que sea,y se les complica al gravarlas con retenciones", subrayó.Consultado por el aumento de retenciones anunciado, Achetoni explicó que "para poder hacerlo tienen que llevarlo al Congreso porque, pero la intención es llevarlos al 15% a todos los productos de economías regionales, carne, lácteos; y llevar al trigo y al maíz del 12% al 15%, mientras la soja bajaría tres puntos al 30%", explicó en declaraciones esta mañana a la emisora AM 750.En este sentido, afirmó que ya transmitió al Gobierno "las dificultades que están teniendo todas las producciones, porque no es lo mismo hablar de soja, trigo o maíz, que del resto de las producciones"."Por ejemplo -continuó-, la proteína cárnica y los lácteos se ven perjudicados porque al aumentar el valor de la soja y del maíz, que son los insumos básicos, se les aumentan los costos y en las economías regionales", graficó.(S)Seguidamente, el titular de la FAA remarcó: "En la campaña se dijo una cosa y después se hizo otra, pero a nosotros no nos mintieron,"."Sabíamos que se venía mucha presión, mucho reajuste; hay un desequilibrio muy fuerte, pero principalmente no nos gusta que se diga una cosa y después surja otra", aseveró.De todas formas, Achetoni sostuvo: "En todos los gobiernos hemos sido democráticos y tratamos de no generar desequilibrios;"."Sabemos que hay que hacer esfuerzos pero hay que advertir que hay situaciones, producciones, escala de productores, que no tienen lugar para el esfuerzo", planteó.En cuando al ajuste en el dólar, el titular de la FAA dijo que "en realidad en este esquema de $ 820 que sería para exportar estaría en $ 860"."Si esto es una foto está bien, porque tenemos un dólar de importación que más o menos está en el orden de los $ 940, casi una paridad unificada", contempló, y manifestó que espera "que no haya ningún desorden, que el blue no se vaya mucho más arriba,", concluyó.