Adorni: "Lo que se vio hasta aquí ha sido un paquete de medidas urgentes"

"La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer"

Foto: Gustavo Amarelle.

El Gobierno reiteró sus cuestionamientos a la ley de Movilidad Jubilatoria por entender que genera una "pérdida del poder adquisitivo" para la clase pasiva, adelantó que "seguramente habrá novedades" en cuanto a la modificación de una ley de Alquileres que causó "mucho daño al mercado inmobiliario", y criticó elAsí lo señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina, en la que reiteró conceptos que había formulado la noche de este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en cuanto a que las medidas anunciadas son "un paquete de emergencia" y que en el Gobierno no están "cómodos" ni "de acuerdo" con muchos de sus puntos.En ese sentido, en referencia a la suba de alícuotas impositivas y la posible reversión de la modificación del impuesto a lasaprobada meses atrás, Adorni afirmó quey formará parte del "telón de fondo para lo que viene".Luego de recalcar quepara alcanzar el equilibrio fiscal, el portavoz del presidente Javier Milei indicó que una vez que se supere esa etapa inicial se encararán reformas en varios aspectos de la economía, entre los que destacó las jubilaciones, los alquileres y los subsidios al transporte.Ante la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni dijo que "en los cálculos técnicos" que realizó el Ministerio de Economía, se comprobó que con la actual normativa "se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo"."No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo, eso efectivamente hay que corregirlo", sentenció, aunque prefirió no dar precisiones sobre qué modalidad se tomará como reemplazo de la ley vigente: "hablamos sobre verdades y hechos ciertos, no sobre especulaciones y deseos", manifestó, para agregar que informará al respecto "cuando tengamos cada una de las precisiones".Respecto de la, advirtió que "ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido".Sobre el tema, remarcó que enAdorni tuvo una referencia extensa en su conferencia a los subsidios al transporte público de pasajeros, cuestionando tanto las inequidades regionales como las que existen entre usuarios de diferente poder adquisitivo dentro de una misma localidad."Hoy hay gente que paga mucho más de lo que se pagan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires", región a la que calificó como "la madre de todo el esquema de subsidios), que es absolutamente injusto".También se puso como ejemplo para dejar en evidencia una "inequidad" que, subrayó, "hay que pulverizarla: "Si salgo de la Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar", planteó., sostuvo, luego de asegurar que "lo racional es que esté focalizado en la demanda".Además, se refirió al índice de pobreza en el país y dijo que sobre "sorprende que quienes guardaron silencio ante el incremento de la pobreza y que acompañaron políticas que generaron inflación cuestionen hoy las medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Estamos enfocados a evitar un desastre y siempre vamos a ser sinceros sobre la situación que heredamos".Indicó que se trata de un "sector de la política con un grado de "responsabilidad" en el gobierno anterior y lo acusó de "guardar silencio ante la inflación "descontrolada" y los salarios "magros" que dejó la administración de Alberto Fernández.De esa manera,Los legisladores peronistas criticaron de esta forma las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre "paralización" de obras públicas y "eliminación de los subsidios", al tiempo que evaluaron que a causa de esas iniciativas, el "tejido social se verá profundamente dañado".Adorni, al responder a ese "comunicado", subrayó que la "decisión" del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) es "hacer todo lo necesario" para "no apelar a los parches que dañaron" a Argentina.El funcionario apeló a la "honestidad intelectual particularmente de quienes critican habiendo pertenecido" al anterior gobierno y "apelaron al silencio"."Esto de cuestionarnos preventivamente nos llama la atención cuando tiene que entenderse que creemos que efectivamente estamos haciendo lo correcto en virtud de lo que tenemos, en virtud de lo que nos dejaron y en virtud de evitar catástrofe mayor", remarcó., el vocero presidencial aclaró que se refería a "críticas lanzadas por un grupo de diputados" que acompañaron las políticas que implementó el exministro de Economía Sergio Massa."No me refiero a los sindicatos, con quienes aspiramos a tener la mejor relación. Queremos que las paritarias sigan siendo libres", remarcó Adorni en el encuentro diario que mantiene con los medios de prensa acreditados en Casa Rosada.Al respecto, dijo quePor otro lado, en línea con lo asegurado en la noche del pasado miércoles por Caputo en una entrevista con la señal de cable TN,"No podemos admitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo y esto hay que corregirlo", puntualizó.