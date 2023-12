De Loredo consideró que las medida de Caputo "se quedan cortas en el ataque a la casta"

Rodrigo De Loredo,presidente del bloque radical en la cámara de Diputados. Foto Laura Lescano

El presidente del bloque radical en la cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, afirmó este miércoles que su espacio "está para ayudar y cooperar" con el gobierno del presidente Javier Milei, aunque consideró que las medidas económicas anunciadas "se quedan cortas en el ataque a la casta".En diálogo con TN, el diputado nacional comentó sobre el rol de la UCR frente al gobierno de Milei y remarcó que el radicalismo "está para ayudar, cooperar, no está para obstruir ni para cogobernar".Sobre los recientes anuncios económicos del ministro Luis Caputo, consideró: "Las declaraciones de este martes están orientadas, pero se quedan cortas en el ataque a la casta"."Si dejan de lado algunas excentricidades que garparon para la campaña y que no hacen a las necesidades de la gente, casi todas las otras reformas de naturaleza económica la visualizamos bien", manifestó de Loredo sobre las propuestas de La Libertad Avanza (LLA).Asimismo, dijo que "le recomendaria a LLA que tome la experiencia frustrada nuestra", durante el gobierno de Mauricio Macri."Nosotros subestimamos la burocracia y acá hay que cuidar la paciencia de la gente. La gente ha votado un ajuste", indicó.Al ser consultado sobre si el radicalismo apoyaría la privatización de las empresas públicas, señaló: "Muchas seguramente sí. Yo lo he escuchado a (Martín) Lousteau y tiene una mirada práctica sobre el tema. Nos ha hecho mal el debate ideologizado sobre el tema. Por ejemplo, las aerolíneas de banderas son muy pocas las que quedan en la esfera de lo público".