Caputo aseguró que se va a buscar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

El ministro de Economía a la salida de la Casa Rosada / Foto: Alejandro Santa Cruz

Caputo al anunciar los anuncios el martes / Captura de TV.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este martes que se buscará una nueva fórmula de movilidad jubilatoria porqueEn declaraciones al programa "A Dos Voces" que se emite por la señal TN, el ministro enfatizó quey aseguró que se buscaráCaputo remarcó que "la inflación va a ser más alta que en noviembre, por eso los jubilados van a cobrar más que con la fórmula actual".Por otra parte, el ministro destacó: "Lo que tenemos que hacer es poner las cuentas en orden porque la génesis del problema es fiscal, es decir, porque gastamos más de lo que recaudamos y creo que la gente lo entendió. La gente entendió el problema, el Presidente Milei explicó estas cosas durante años y la gente lo votó".En relación con el recorte de subsidios, Caputo, afirmó que "Sobre las paritarias, Caputo sostuvo:En otro orden, el responsable de la cartera económica confirmó que ""Nosotros nos hemos comprometido a alcanzar el déficit cero pero teníamos que presentar un proyecto que sea creíble y lo hemos planteado a un grupo de economistas, con una muy buena recepción por parte de todos", aseguró.El ministro evaluó como muy positiva la reducción de la brecha cambiaria entre los dólares financieros y el dólar oficial y señaló que "está en los mínimos de los últimos cuatro años"., dijo Caputo.El jefe del Palacio de Hacienda manifestó que "es un programa de estabilización de manual. Shock fiscal, shock cambiario y una política monetaria creíble y los mercados confiaron".", definió.En relación con la vuelta a la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia, Caputo reveló que "las provincias son las más interesadas en la reversión de ganancias"., señaló Caputo y agregó que "el Presidente es el fiscalista N°1"."Las medidas son transitorias y los impuestos no se van a quedar a vivir", especificó Caputo.Luego el ministro salió al cruce de las declaraciaones de dirigentes sindicales quienes habían anticipado algunas medidas de protesta y dijo: "No hubo manifestaciones en cuatro años y ahora hacen marchas preventivas".Caputo anticipó, por otra parte, que se pagarán los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el próximo 21 y que están "reformulando el acuerdo que estaba caído" y precisó:El ministro se refirió luego al aspecto impositivo del programa económico y anunció que "el blanqueo va a ser para todos y quien ingrese los capitales al sistema bancario argentino no va a pagar nada, pero el que lo saque del sistema bancario va a pagar 5%".", expresó.En relación con la deuda acumulada con los importadores por el gobierno anterior, el ministro explicó que "es de unos 55 mil millones, pero de ese monto unos 25 mil millones es el flujo normal. Sin embargo, hay esos 30.000 millones de dólares de remanente, que es mucho. Hay muchas de esas importaciones que no son genuinas y vamos a revisarlo. El flujo de importaciones se va a normalizar y no van a faltar insumos".Respecto de la resolución de estas obligaciones, el ministro anticipó que "se va a ofrecer un menú de bonos a 6 meses 1, 2, 3 y 4 años. Vamos a hacer un registro y los importadores podrán optar por los diferentes plazos. Esto permite postergar los vencimientos y el BCRA va a poder cumplir con esa deuda porque en los próximos años vamos a tener un importante superávit comercial, con lo cual se va a poder ir cancelando esas obligaciones. Estos bonos se suscriben en pesos y cada bono que el Banco Central licite va a rescatarlo y el BCRA va a poder eliminar pesos"."El esquema incentiva a liquidar exportaciones porque que la tasas de pesos le gane al mecanismo de crawling mensual del 2% es un incentivo para que los exportadores liquiden divisas", señaló.Finalmente, y respecto del incremento en el precio de los combustibles , Caputo sostuvo que".